Програма «Пакунок школяра» стартувала: Мінсоцполітики пояснило, як оформити допомогу

Одноразова допомога від держави в розмірі 5 тис. грн, як наголошується, полегшить підготовку до школи, покриваючи витрати на канцелярію, дитячий одяг і взуття

Сім’ї з дітьми, які йдуть до першого класу, можуть отримати фінансову підтримку на підготовку до школи в межах державної допомоги «Пакунок школяра». Про це, як пише «Главком», повідомляє Мінсоцполітики та роз’яснює, як і де можна оформити таку допомогу.

Що таке «Пакунок школяра»

«Пакунок школяра» – це складова нової комплексної державної програми підтримки родин з дітьми. Вона передбачає одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.

Хто може отримати допомогу

Батьки або законні представники дітей, які йдуть у 2025 році до першого класу в Україні. За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну.

Як оформити

Це можна зробити онлайн – через застосунок Дія. Для цього потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). Спершу вам надійде сповіщення про можливість оформити заяву, в ньому буде — покрокова інструкція.

1. Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра.

2. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.

3. Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат.

4. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Система, попередили в Мінсоцполітики, наповнюється поступово, тому якщо громадянин не отримав пуш-сповіщення у Дії, це не означає, що він не може подати заяву або що про нього немає інформації – її внесуть найближчим часом. Коли дані будуть наявні в системі – це відобразиться у застосунку і оформити допомогу стане можливим.

Заявник також може уточнити в закладі освіти, чи внесено дані про дитину в систему АІКОМ та перевірити коректність. Через тиждень після їх оновлення варто спробувати подати заяву ще раз.

Якщо людина не користується Дією, письмову заяву можна подати в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Загалом оформити заяву можна до 15 листопада 2025 року. Тобто виплату призначать навіть якщо дитину записали до першого класу вже після початку навчального року. Використати кошти можна протягом 180 днів з моменту їх нарахування.

Особливості програми

Допомога надається на кожну дитину: якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей. Кошти можна використати для покупок як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково – Дія.Карткою або карткою, оформленою за заявою до сервісного центру ПФУ. Щодо терміну зарахування коштів, то вони надійдуть після опрацювання заяви, зазвичай від 14 днів з моменту подання.

Нагадаємо, «Главком» писав, що можна купити на 5 тис. грн від держави.

