Профспілки вимагають від НКРЕКУ невідкладно підвищити зарплати в газорозподілі до рівня, середнього по промисловості



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Профспілка працівників газових господарств в черговий раз звертається до НКРЕКУ і уряду з вимогою врахувати в тарифі на розподіл газу підвищення зарплат газовиків до рівня, середнього по промисловості.

У випадку ігнорування вимог профспілок, працівники галузі можуть почати акції протесту.

Про це заявив голова профспілки працівників газових господарств України Сергій Копаничук 29 серпня під час прес-конференції.

На сьогодні середня зарплата слюсаря 5-го розряду, до сплати податків і зборів, трохи більше 6 тис грн. У той же час середня зарплата в промисловості вже досягла 10 тис грн.., збільшившись з початку року на 20%.

За останні два роки з газорозподільної галузі звільнилися понад 20 тис працівників. Фахівців не влаштовують маленькі зарплати. Їх розмір обмежений рамками тарифу на розподіл газу, який встановлений держрегулятором (НКРЕКП), і не змінювався з 2016 року.

Газорозподільні компанії залишають кваліфіковані фахівці, на підготовку яких потрібно не менш ніж 2 роки. У разі аварійної зупинки на газопроводі або ГРП не буде слюсарів, які зможуть налагодити і запустити обладнання; не буде зварників, які можуть працювати на газопроводах під тиском.

Кадровий голод вже добрався до елітних підрозділів - вже є випадки, коли аварійні бригади змушені виїжджати на екстрені виклики не в повному складі.

«Процеси в колективах можуть вийти з під контролю, люди обурені і можуть піднятися, вийти з вимогами на вулицю - і це коли і так під питанням підготовка до опалювального сезону», - сказав голва Профспілки працівників газових господарств Сергій Копанічук.

Профспілка працівників газових господарств з 2017 року неодноразово звертався до Президента України П.А. Порошенко, прем'єр-міністра В. Гройсману, керівництву НКРЕКУ з проханням встановити операторам ГРМ обґрунтовані тарифи, які можуть забезпечити належну оплату праці працівників.

Для подолання кадрової проблеми в галузі, яка загрожує безпечному газозабезпечення, необхідно затвердити і ввести в дію економічно обгрунтовані тарифи на газорозподіл, які забезпечать гідний рівень зарплат для працівників. Після чого, діючі навчальні бази і система професійної наступності дозволять протягом 3-4 років заповнити кадровий дефіцит в обсязі до 20 тис вакансій.