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    Економіка та фінанси

    Путін обвалив ціни на газ в Україні

    Закриття експорту через війну зменшило ціну газу для української промисловості - Путін обвалив ціни на газ в Україні
    Закриття експорту через війну зменшило ціну газу для української промисловості
    фото з відкритих джерел

    Ціни зараз для промисловості нижчі, ніж в Європі, приблизно в 1,5 раза

    Війна, розв’язана Росією, знизила українські ціни на газ для промисловості. Про це президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому».

    Мизовець пояснив, чому так сталося: «В умовах, коли ми де-факто відрізані від європейського ринку через заборону експорту, […] ціни зараз для промисловості нижчі, ніж в Європі, приблизно в 1,5 раза».

    До прикладу – у Європі оптова ціна на газ зараз складає близько 45 грн за 1 м3, а в Україні – 30. «Крім того, обсяги біржових торгів у нас мінімальні, і передумов для зростання ціни поки що не вбачається», – упевнений експерт.

    Аналізуючи рівень видобутку газу в Україні, голова асоціації «Газові трейдери» назвав чудом те, що після початку війни внутрішній український видобуток знизився лише на 10%. «За підсумками 2021 року внутрішній видобуток становив – 19,8 млрд куб м. Які показники очікувати в рік війни? Я залишаюсь оптимістом!», – запевнив Андрій Мизовець.

    Втім, він додав, що може зникнути економічний сенс у видобутку, «коли все, що ти видобуваєш, віддаєш у вигляді збільшеної ренти на газ». Мизовець нагадав, що у березні парламент ухвалив закон №7038-д, який запроваджує диференційовану рентну плату аж до 65% на видобуток природного газу залежно від його вартості.

    «На мою думку, це хибний крок. Зважаючи на те, що імпортний паритет, за яким розраховується рентна плата, в 1,5 раза перевищує реальну ринкову ціну природного газу, такі ставки ренти призводять до того, що всі отримані кошти від видобутку доведеться віддати і ще й залишитись боржником», – зазначив Андрій Мизовець.

    Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що «Нафтогаз» уже домовляється про поставки скрапленого газу в Україну.

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    Теги: війна путін Україна
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    Путін обвалив ціни на газ в Україні