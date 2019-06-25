Путін продовжив продуктові контрсанкції проти ЄС до кінця 2020 року
Контрсанкції проти ЄС Путін запровадив указом наприкінці липня 2015 року
Президент Росії Володимир Путін продовжив до 31 грудня 2020 року чинність продовольчого ембарго проти Євросоюзу, запровадженого у відповідь на антиросійські санкції.
Як повідомляється на сайті Кремля, Путін підписав указ «Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки РФ».
В указі йдеться про продовження до кінця 2020 року ембарго на імпорт сільгосппродукції з Євросоюзу. При цьому зазначається, що уряд РФ в разі потреби вносить пропозиції про зміну передбаченого документом терміну дії окремих спеціальних економічних заходів.
Як відомо, контрсанкції проти ЄС Путін запровадив указом «Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою забезпечення безпеки Російської Федерації» наприкінці липня 2015 року. Згідно з документом, до РФ заборонено завозити цілу низку продуктів харчування з Євросоюзу, США, Австралії, Канади та інших країн, які встановили антиросійські санкції.
До слова, нещодавно у Росії знищили польські яблука на 70 тисяч євро.