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    Економіка та фінанси

    Путін продовжив продуктові контрсанкції проти ЄС до кінця 2020 року

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    В указі Путіна йдеться про продовження до кінця 2020 року ембарго на імпорт сільгосппродукції з Євросоюзу - Путін продовжив продуктові контрсанкції проти ЄС до кінця 2020 року
    В указі Путіна йдеться про продовження до кінця 2020 року ембарго на імпорт сільгосппродукції з Євросоюзу

    Контрсанкції проти ЄС Путін запровадив указом наприкінці липня 2015 року

    Президент Росії Володимир Путін продовжив до 31 грудня 2020 року чинність продовольчого ембарго проти Євросоюзу, запровадженого у відповідь на антиросійські санкції.

    Як повідомляється на сайті Кремля, Путін підписав указ «Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки РФ». 

    В указі йдеться про продовження до кінця 2020 року ембарго на імпорт сільгосппродукції з Євросоюзу. При цьому зазначається, що уряд РФ в разі потреби вносить пропозиції про зміну передбаченого документом терміну дії окремих спеціальних економічних заходів.

    Як відомо, контрсанкції проти ЄС Путін запровадив указом «Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою забезпечення безпеки Російської Федерації» наприкінці липня 2015 року. Згідно з документом, до РФ заборонено завозити цілу низку продуктів харчування з Євросоюзу, США, Австралії, Канади та інших країн, які встановили антиросійські санкції.

    До слова, нещодавно у Росії знищили польські яблука на 70 тисяч євро.

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