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    Економіка та фінанси

    Рада підприємців при Кабміні застерігає Гетманцева від різкого підвищення акцизів

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    Рада підприємців при Кабміні застерігає Гетманцева від різкого підвищення акцизів

    Рада підприємців пропонує запровадити поступове підвищення ставок акцизного податку на ТВЕН на 50% з 2021 року до 2025 року включно

    Рада підприємців при Кабінеті міністрів України звернулася до голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева з проханням переглянути пропоноване чотирикратне підвищення ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН). 

    Про це йдеться у листі Ради підприємців при КМУ до голови Комітету.

    Натомість, Рада підприємців пропонує запровадити поступове підвищення ставок акцизного податку на ТВЕН на 50% з 2021 року до 2025 року включно.

    Експерти Ради підприємців застерігають, що чотирикратне підвищення акцизу на ТВЕН «може призвести до зростання роздрібних цін на ТВЕН не менше ніж на 57%, наслідком чого стане скорочення на 50% обсягу легального ринку ТВЕН і слугуватиме вагомим фактором для зростання частки нелегального ринку таких товарів та призведе в подальшому до значного скорочення надходжень до державного бюджету України від сплати акцизного податку на ТВЕН». 

    Рада підприємців при КМУ закликає Гетьманцева підтримати поступове підвищення ставок акцизного податку на ТВЕН при доопрацюванні законопроекту №4101 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», зареєстрованого ВР 15 вересня 2020 року. 

    Нагадаємо, з підтримкою поступового зростання ставок акцизного податку на ТВЕН виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

    Асоціація міст України та Федерація роботодавців України звернулися до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева з закликом переглянути чотирикратне збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН та передбачити зростання акцизу на ТВЕН на 50% з 2021 року.

    економіка Данило Гетманцев
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