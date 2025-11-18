Звільнення Гринчук і Галущенка. Депутати «Євросолідарності» заблокували трибуну Ради

Опозиційні парламентарі вимагають повної відставки уряду

Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Зазначається, що народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою «реальних кадрових рішень». Тим часом спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив про перерву.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».