Зеленський анонсував зустріч із керівництвом Ради й фракцією «Слуга народу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував зустріч із керівництвом Ради й фракцією «Слуга народу»
Востаннє глава держави зустрічався з парламентарями у вересні
фото: Офіс президента

Президент повідомив, що готує декілька ініціатив, які потребують «швидких рішень»

Президент Володимир Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Очільник України розповів, що доручив підготувати засідання Ставки верховного головнокомандувача. Тему майбутньої зустрічі він не повідомив.

Глава держави наголосив, що готує декілька ініціатив, які потребують «швидких рішень». «Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції «Слуга народу». Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 вересня провів зустріч із парламентською фракцією «Слуга народу». Разом з ним до депутатів прийшла прем'єрка Юлія Свириденко. Приводом для зустрічі стала парламентська криза: останнім часом Верховна Рада провалює навіть голосування за важливі законопроєкти щодо фінансування в рамках плану підтримки Ukraine Facility.

За словами одного з парламентарів з якими поговорив «Главком», на зустріч в Офіс президента прийшло лише трохи більше половини фракції, що викликало певне незадоволення глави держави.

До слова, 29 серпня 2025 року Верховна Рада України IX скликання відзначила шість років з моменту початку своєї роботи. Цей парламент, який свого часу називали наймолодшим і найнедосвідченішим, став найдовшим в історії сучасної України, перевершивши всі очікування та прогнози щодо тривалості терміну існування. «Главком» зібрав основні факти про нинішнє скликання народних депутатів України.

