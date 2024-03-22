Атака на Дніпровську ГЕС: яка зараз ситуація на станції

Ситуація на плотині станції контрольована

Після ранкової атаки росіян на ДніпроГЕС триває пожежа, але загрози прориву немає. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Укргідроенерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежа на станції досі триває. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Укргідроенерго запевняє, що загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.