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Атака на Дніпровську ГЕС: яка зараз ситуація на станції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Дніпровську ГЕС: яка зараз ситуація на станції
Окупанти обстріляли ракетами Дніпровську ГЕС
фото з відкритих джерел

Ситуація на плотині станції контрольована

Після ранкової атаки росіян на  ДніпроГЕС триває пожежа, але загрози прориву немає. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Укргідроенерго».

«На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежа на станції досі триває. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Укргідроенерго запевняє, що загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

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Теги: Дніпровська ГЕС обстріл росія

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