Бербок прокоментувала чутки про те, що Захід заважає переговорам України з РФ

Анналена Бербок підкреслила, що Захід уже два роки «невпинно працює» над миром в Україні

Бербок «Це брехня, коли кажуть, що Захід утримує Україну від переговорів»

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спростувала заяви про те, що західні країни перешкоджають переговорам України з РФ. Бербок у колонці для Bild зазначила, що Захід уже два роки «невпинно працює» над миром в Україні, а «той, хто говорить, що постачання зброї продовжує війну, грає на руку» президенту Росії Володимиру Путіну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це брехня, коли кажуть, що Захід утримує Україну від переговорів. Факт у тому, що вже 731 день ми разом із міжнародними партнерами невпинно працюємо над тим, щоб в Україні, нарешті, настав мир», – заявила Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини нагадала про діалог у Стамбулі навесні 2022 року, коли «Україна готова була піти на поступки» на підставі того, «щоб РФ вивела війська».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Немає такої людини в Україні, яка б не хотіла, щоб ця війна закінчилася. І ми робимо все для того, щоб ця надія збулася», – наголосила міністр.

Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до переговорів щодо війни в Україні й хоче досягти своїх цілей дипломатичними засобами. Про це він сказав у коментарі для Bloomberg, прокоментувавши матеріал видання, у якому йдеться про те, що Росія нібито зондує можливість проведення переговорів із США про припинення війни в Україні.

Наприкінці 2023 року газета The New York Times писала, що попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

На думку військових аналітиків, Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни. Заяви російського диктатора Володимира Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.