Бербок прокоментувала чутки про те, що Захід заважає переговорам України з РФ
Бербок «Це брехня, коли кажуть, що Захід утримує Україну від переговорів»
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спростувала заяви про те, що західні країни перешкоджають переговорам України з РФ. Бербок у колонці для Bild зазначила, що Захід уже два роки «невпинно працює» над миром в Україні, а «той, хто говорить, що постачання зброї продовжує війну, грає на руку» президенту Росії Володимиру Путіну.
«Це брехня, коли кажуть, що Захід утримує Україну від переговорів. Факт у тому, що вже 731 день ми разом із міжнародними партнерами невпинно працюємо над тим, щоб в Україні, нарешті, настав мир», – заявила Бербок.
Міністерка закордонних справ Німеччини нагадала про діалог у Стамбулі навесні 2022 року, коли «Україна готова була піти на поступки» на підставі того, «щоб РФ вивела війська».
«Немає такої людини в Україні, яка б не хотіла, щоб ця війна закінчилася. І ми робимо все для того, щоб ця надія збулася», – наголосила міністр.
Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до переговорів щодо війни в Україні й хоче досягти своїх цілей дипломатичними засобами. Про це він сказав у коментарі для Bloomberg, прокоментувавши матеріал видання, у якому йдеться про те, що Росія нібито зондує можливість проведення переговорів із США про припинення війни в Україні.
Наприкінці 2023 року газета The New York Times писала, що попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.
На думку військових аналітиків, Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни. Заяви російського диктатора Володимира Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.
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