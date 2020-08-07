Реформа ДАБІ. Юрій Васильченко анонсував появу в Україні будівельних «шерифів»



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Будівельні «шерифи» будуть нести персональну відповідальність за ефективність контролю над будівництвом

Є ідея наділити начальників міжрегіональних територіальних управлінь повноваженнями головного державного інспектора з містобудування відповідних територій, якогось «будівельного шерифа», - заявив Васильченко

В Україні у рамках реформи містобудування можуть з'явитися головні інспектори містобудування в регіонах, чиї функції деяким чином будуть нагадувати функції шерифів. Про це розповів голова Державної інспекції з містобудування Юрій Васильченко, виступаючи на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

Зокрема, Васильченко нагадав, що в рамках реформи вже створено Державну інспекцію містобудування і найближчим часом вона буде в повному обсязі виконувати функції контролю і нагляду за будівництвом.

Васильченко зазначив, що зараз у Верховній Раді напрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до законодавства про державне регулювання в будівництві, що дозволять Інспекції містобудування виконувати покладені на неї функції.

«Ключову роль у контролі над будівництвом повинні грати міжрегіональні територіальні органи Держінспекції, які будуть безпосередньо здійснювати контроль на своїх територіях. Є ідея наділити начальників міжрегіональних територіальних управлінь повноваженнями головного державного інспектора з містобудування відповідних територій, якогось «будівельного шерифа», - заявив Васильченко.

За словами голови Держінспекції з містобудування, ця людина буде нести персональну відповідальність за ефективність контролю над будівництвом. «Коли суперечки між рядовим інспектором і забудовником, що виникли під час перевірки, не може вирішити« шериф », повинна бути можливість звертатися до головного державного інспектора з містобудування України для вирішення спірних питань», - додав глава інспекції. І тільки в разі неможливості дійти згоди, додав Васильченко, забудовникам доведеться звертатися до суду.

Крім того, Васильченко підкреслив, що Центральний апарат Держінспекції містобудування не повинен безпосередньо втручатися в роботу регіональних інспекторів та головного інспектора території, а також центральний апарат не зможе проводити перевірки об'єктів. За центральним апаратом ДІМ повинна бути закріплена функція нагляду за міжрегіональними територіальними органами.

«Один з великих плюсів реформи, - сказав Васильченко - це заміна механізму контролю.

Перевіряти об'єкти можна буде навіть якщо на об'єкті буде відсутній замовник або його представник. Перевірку можна проводити в присутності представника місцевої влади, тому що зараз його відсутність фактично блокує перевірку ».

Нагадаємо, в березні цього року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль дали старт реформі містобудування. Кабінет міністрів 13 березня прийняла постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. В даний час у Верховній Раді триває робота над законодавчими змінами, які повинні запустити другий етап реформи.