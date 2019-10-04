Збитки «Харківгазу» від послуг з розподілу газу за рік збільшились у 3,5 рази новини компаній



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Більше 1,5 тис. км. газопроводів Харківщини вичерпали свій термін експлуатації та потребують модернізації

За вісім місяців 2019 р. збитки АТ «Харківгаз» від послуг з розподілу природного газу перевищили 480 млн гривень. Це в 3,5 рази більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. «Хронічна» збитковість компанії пов’язана з ігноруванням НКРЕКП вимог законодавства щодо встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на розподіл газу. Загальні збитки АТ «Харківгаз» від послуг з розподілу майже досягли 2 млрд грн.

Нині, вартість послуг АТ «Харківгаз» для споживачів Харківської області складає 0,72 грн (без ПДВ) за 1 куб м. розподіленого газу. Майже 5 років вона залишається незмінною для клієнтів компанії. Протягом останніх 3-х років, не зважаючи на інфляцію, підвищення мінімальної заробітної плати, перегляд тарифу АТ «Харківгаз» та зарплат працівникам взагалі було «заморожене» з боку НКРЕКП.

Спровокована НКРЕКП фінансова криза вкрай негативно позначається на роботі підприємства. Через «заморожені», три роки поспіль, регулятором тарифні заробітні плати, критично-низьким в газорозподільній галузі залишається рівень оплати праці. Що спричиняє масовий відтік персоналу. В АТ «Харківгаз» не заповнені близько 700 вакансій - це слюсарі, майстри, монтери, працівники аварійної-газової служби, центрів обслуговування клієнтів, контролери, метрологи та інші спеціальності.

Крім того, не виділяються в необхідних обсягах кошти на заміну, ремонти газорозподільних мереж, споруд та обладнання на них. Для Харківської області виділене НКРЕКП фінансування в 10 раз менше реальної потреби в інвестиціях. При такому нехтуванні регулятором стратегічно-важливою інфраструктурою, зрештою газорозподільна система перетвориться на металобрухт.

«Харківська область має розгалужену газорозподільну систему, якою природний газ доставляється споживачам. Більше 1,5 тис. км. газопроводів цієї системи вичерпали свій термін експлуатації та потребують модернізації» - зазначив заступник головного інженера АТ «Харківгаз» Вячеслав Іванченко.

Вихід один, усунути дискримінаційні тарифи на розподіл газу. Не зважаючи на ціну газу, яку оплачують споживачі, середній місячний платіж за його доставку в 2018 році в Харківській області склав 58 гривень. Це нижче витрат на мобільний зв’язок та Інтернет.

У зв'язку з цим АТ «Харківгаз» наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП: довести розмір тарифу до економічно-обґрунтованого рівня, компенсувати операторам ГРМ завдані збитки, затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ впродовж всього року.

Згідно з даними дослідження Київського міжнародного інституту статистики, 74% споживачів вказали, що хотіли аби плата за послугу з доставки енергоресурсів до їх осель була незмінною протягом року.