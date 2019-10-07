Понад 50 тис. українських родин зможуть керувати своїм газовим запасом онлайн - РГК новини компаній



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Клієнти РГК зможуть самостійно обрати період, в який вони будуть використовувати придбаний завчасно газ

Регіональна газова компанія розробила інноваційне рішення для учасників акції «Твоя Енергонезалежність». З 15 жовтня 51,1 тис. родин, які придбали газовий запас, зможуть в онлайн-режимі обирати обсяг газу та період, в який його вигідніше використовувати.

Інноваційний продукт, розроблений на платформі Особистого кабінету на 104.ua фахівцями РГК, покращує мобільність керування газовим запасом та буде доступним з 15 жовтня в 16 областях України.

Клієнти РГК, які придбали запас газу та зареєстрували Особистий кабінету на 104.ua, зможуть самостійно обрати період, в який вони будуть його використовувати. Це дозволить їм економити на оплаті за газ, обираючи для себе найвигіднішу на цей момент ціну. Для цього достатньо заповнити онлайн-заявку через Особистий кабінет протягом поточного місяця споживання природного газу - до його останнього числа включно.

Наразі до акції «Твоя енергонезалежність» долучились 51,1 тис. родин, які є клієнтами РГК та придбали 62 млн куб. м газу. Клієнти, які ще не мають Особистого кабінету на 104.ua, можуть оформити заявки в Центрах обслуговування клієнтів РГК. Станом на 1 жовтня 2019 року РГК відкрив 80 ЦОК в 16 областях України.