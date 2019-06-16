Вартість рєстрації торговельних марок в Україні зросла у чотири рази



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Якщо подавати заяву в електронному вигляді, передбачена 20% знижка

Нові ставки вступають в силу через місяць після публікації постанови Кабміну

В Україні зріс розмір зборів за реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності - патентів, торговельних марок (ТМ) та авторських прав.

Відповідну постанову Кабінет міністрів України опублікував 14 червня, пише Ain.ua.

Реєстрація торгової марки (знака) тепер коштує 4000 грн замість 1000 грн. Ще по 4000 грн доведеться віддати за кожен додатковий клас. А за використання слова «Україна» в ТМ доведеться заплатити 24 000 грн.

Якщо подавати заяву в електронному вигляді, передбачена 20% знижка.

Також подорожчало володіння патентами. Якщо раніше збір за підтримання дійсності патенту починався від 300 грн і впирався в 3800 після п'ятнадцятого року, то тепер сума починається від 600 і доходить до 30400 грн на двадцять п'ятому році володіння патентом.

Але як і раніше, винахідники можуть платити лише малу частку - 10% для авторів винаходу або 20% для творців корисної моделі або промислового зразка.

Нові ставки вступають в силу через місяць після публікації постанови.

Ціни на реєстрацію ТМ в Україні були одними з найнижчих, і такими ж залишаться навіть після підвищення.

Національна реєстрація в інших країнах є дорожчою: у США електронна подача коштує 225 доларів, а паперова - 475 доларів. У деяких країнах СНД це обійдеться у 275 доларів.

«Обговорення підвищення цін велося вже більше року, і держава доводила це тим, що це вплине на поліпшення якості послуг. Зараз стандартний термін розгляду заявки на реєстрацію може доходити до 24 місяців, і, звичайно, це пов'язано з їхньою кількістю. Наприклад, тільки за травень було подано 3468 заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг», - прокоментував юрист Максим Попов.

«Після підвищення всі чекають, що терміни стануть менше, адже і заявок буде менше, і держава повинна буде підвищити якість і швидкість їх розгляду. Також підвищення допоможе трохи знизити патентний тролінг і сквоттерів, які займають ТМ, щоб потім заробити на продажу», - зазначив він.