Ринок праці: роботодавці взяли паузу, а шукачі роботи перекваліфіковуються



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Зарплатній політиці, згідно з аналізом вакансій, у більшості профсфер була притаманна невисока, але стабільна позитивна динаміка

Початку року зазвичай притаманні дві протилежні тенденції: певна пасивність роботодавців та пошукачів у період післясвяткового затишшя у січні та на початку лютого й активізація у березні-квітні, пов’язана з підготовкою до весняно-літнього сезону. В цьому контексті лідерами із залучення нових працівників стають компанії, бізнес яких пов'язаний із сезонними коливаннями ринку. Проте, оскільки ринок праці не функціонує ізольовано від інших процесів, рік від року відрізняється і має свої особливості.

HeadHunter Україна підсумував, які тенденції були притаманні для ринку праці у І кварталі 2019 року:

Структура вакансій за профсферами

Згідно з аналізом бази вакансій та резюме Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна, перелік найбільш затребуваних сфер у першому кварталі року майже не змінився. Провідні позиції займають такі сфери, як «Продажі», «ІТ, телеком» і «Маркетинг». Також спостерігалося незначне зростання долі вакансій у сферах «Виробництво» та «Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства».

На початку аналізованого періоду відбулось посилення попиту на кадри в сфері освіти і науки, що може бути наслідком соціальної програми «Муніципальна няня», яка почала функціонувати з 01.01.2019 р. А наприкінці періоду зросла активність у профсферах «Туризм, готельний, ресторанний бізнес», «Робітничий персонал», «Будівництво, нерухомість», «Домашній персонал», «Безпека» і «Транспорт, логістика», «Виробництво і сільське господарство», «Продажі». Це можна пов’язати із сезонними потребами компаній та пошуком відповідних фахівців.

Динаміка вакансій

Впродовж І кварталу динаміка вакансій демонструє очікуваний підйом у лютому. А от у березні, на тлі бурхливих політичних подій, роботодавці зайняли швидше вичікувальну позицію. І нові вакансії більшою мірою відбивають потребу в заміщенні звільнених співробітників і сезонні коливання, ніж наміри розвивати і масштабувати бізнес.

Конкуренція на ринку праці

Протягом першого кварталу 2019 року рівень конкуренції за всіма профсферами становив 4 людини на місце. ТОП-5 профсфер з найвищою конкуренцією залишився без змін, до нього належать профсфери: «Вищий менеджмент»; «Початок кар’єри, студенти»; «Видобуток сировини»; «Мистецтво, медіа, розваги»; «Юристи». Так, за профсферою «Початок кар’єри» показник hh-index, який визначає співвідношення кількості резюме до кількості вакансій, зріс з 9,2 у березні 2018 року до 13,2 у березні 2019 року. У березні 2019 року помітно знизилася активність роботодавців, готових виростити фахівців «з нуля». Це ілюструє прагнення компаній залучати в штат вже сформованих фахівців, а отже, — оптимізувати витрати на фонд оплати праці. Водночас зросла кількість пошукачів, які розміщують резюме у профсфері «Початок кар’єри», проте вже мають за плечима певний досвід, іноді — і понад 6 років, і наразі намагаються реалізувати себе в іншій галузі.

Відбулись певні зміни у ТОП-5 сфер із найнижчим рівнем конкуренції: його покинули такі профсфери, як «Автомобільний бізнес» та «Робітничий персонал». А от IT-фахівці, за результатами І кварталу 2019 року, вперше за кілька останніх років увійшли до рейтингу низькоконкурентних профсфер. Аналогічна ситуація на ринку праці востаннє була зафіксована у 2015 році.

Зміни зарплатних пропозицій

Зарплатній політиці, згідно з аналізом вакансій, у більшості профсфер була притаманна невисока, але стабільна позитивна динаміка. Найбільш помітне зростання, більше 10%, за результатами І кварталу, відбулось у сферах «Наука, освіта», «Юристи», «Банки, інвестиції, лізинг», «Будівництво, нерухомість», «Консультування», «Домашній персонал».

Джерело: hh.ua