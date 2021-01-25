Рішення «Укрзалізниці» встановити ринкові ціни на використання вантажних вагонів дуже логічне та своєчасне – промисловці

УЗ зробила акцент на єдиному можливому ринковому механізмі реалізації свого рухомого складу – продажі через відкриті аукціони ProZorro

Підприємства ключових українських галузей підтримали рішення «Укрзалізниці» встановити ринкові ціни на використання вагонів для вантажних перевезень та назвали проведені компанією аукціони зваженим рішенням, яке дозволить задіяти додаткові вантажні вагони та уникнути простоїв. Про це йдеться у відкритому листі на адресу глави УЗ Володимира Жмака, який підписали представники металургійних підприємств, гірничо-збагачувальних комбінатів України, коксохімічних підприємств України і виробників цементу.

Промисловці нагадали, що ринок оперування вантажними вагонами в Україні не є монополізованим: частка цілої низки власників приватного рухомого складу у двох найбільших сегментах вантажних вагонів (напіввагони та зерновози) перевищує 60%.

«Вагонна складова залізничних перевезень «Укрзалізниці» була дерегульована у 2018 році. Тож УЗ, як і будь-який інший суб’єкт господарювання, має право встановлювати такий рівень цін на надання послуг у своїх вагонах, який вважає доцільним та економічно обґрунтованим, якщо це не супроводжується зловживаннями у монопольному сегменті перевезень – на сьогодні це послуги інфраструктури та локомотивної тяги», – вказано у листі.

Ініціатива УЗ щодо встановлення ринкових ставок на послугу надання вагонів під вантажні перевезення дуже своєчасна, переконані промисловці. Адже вона дозволить компанії задіяти додаткові вантажні вагони і отримати дохід.

«Важливо не допускати ситуацію, яка склалась у 1-му півріччі 2020, коли близько 30% парку напіввагонів УЗ не були задіяні у вантажних перевезеннях. За нашими розрахунками, простій тільки напіввагонів через негнучку цінову політику коштував Укрзалізниці близько 0,5 млрд грн», – нагадали підприємці.

Щоб виправити ситуацію з простоями та втратою доходу, УЗ зробила акцент на єдиному можливому ринковому механізмі реалізації свого рухомого складу – продажі через відкриті аукціони ProZorro. Це дозволило вже у 2-му півріччі 2020 року зменшити кількість напіввагонів, виведених у запас.

Ринкова цінова політика «Укрзалізниці» щодо власного парку вагонів має низку позитивних ефектів на ринок залізничних перевезень. Зокрема, вантажовласники збережуть свою конкурентоспроможність, а «Укрзалізниця» не втратить своїх постійних клієнтів.

«Таким чином, запропонований «Укрзалізницею» підхід, що передбачає встановлення мінімально допустимих цін на послуги вантажних вагонів з подальшим продажем послуг вагонів через відкриті аукціони (Prozorro та інші) є економічно доцільним і таким, що буде сприяти розвитку ринку залізничних перевезень», – резюмували промисловці.

Як відомо, АТ «Укрзалізниця» провела ряд аукціонів на довгострокове використання вагонів за ринковими цінами. Це дало змогу компанії зафіксувати вартість вагонів на високому рівні, а також отримати додатковий прибуток та гарантії збереження рухомого складу в робочому стані.

Заступник гендиректора Арселор Міталл Кривий Ріг Володимир Ткаченко назвав таке рішення УЗ позитивним фактором та кроком вперед до своїх клієнтів. Також, на його думку, це свідчить, що нове керівництво «Укрзалізниці» адекватно реагує на ситуацію на ринку та потреби його учасників.

Раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані у концесію.

Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.