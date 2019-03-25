«Рівнегаз» очікує на мільйонні збитки через тариф на розподіл газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2018 році збиток компанії через заниження тарифу від розподілу склав 161,4 млн грн

Тариф на розподіл газу ПАТ «Рівнегаз» з року в рік є планово збитковим, стверджують в компанії. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 161,4 млн грн. В поточному році у зв’язку з діями Мінернеговугілля та НКРЕКП компанія отримає ще 220 млн збитків.

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, їх обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Для «Рівнегазу» затверджено 26,897 млн куб. м замість необхідних 36,462 млн куб. м.

Але і їх компанія не може закупити через занижену вартість газу для ВТВ у тарифі. «В діючому тарифі нашої компанії на придбання газу для виробничо-технологічних витрат та власних потреб передбачено кошти у сумі 160,2 млн грн на обсяг 27,2 млн куб. м газу на рік. Але середня ціна послуги балансування становила 11294 грн за тис куб. м без ПДВ. Таким чином за ці кошти ми могли придбати лише 14,2 млн куб. м газу, або 52% від визначених обсягів», – розповідає комерційний директор ПАТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

Таким чином, за результатами 2018 року, збиток компанії через заниження тарифу від розподілу склав 161,4 млн грн. З них 132,9 млн грн, або 82% через невідповідність ВТВ.

При цьому з часу останнього разу перегляду тарифу суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1600 грн до 4173 грн, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/літр до 28 грн/літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції склав 40%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%.

Аналогічна ситуація була і у 2017 році. Недостатність тарифної виручки для фінансування витрат у частині вартості ВТВ за 2017 рік склала 30,1 млн. грн. Внаслідок заниження обсягів газу для ВТВ та їх вартості компанія з року в рік накопичує борги. Це в свою чергу призводить до того, що споживач не зможе розраховувати на покращення сервісу і отримання послуг, передбачених тарифом в повному обсязі.