«Правила виживання»: на «Інтері» стартує нове ток-шоу про якість життя



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Героями ток-шоу стануть люди, постраждалі від неякісних товарів і послуг, а також експерти: лікарі, дієтологи, технологи, юристи, фахівці з визначення якості продуктів

У перших випусках «Правил виживання» «розкладуть по поличках» популярні продукти: хліб, рибу і м'ясо

У вівторок, 26 березня, о 13:45 на телеканалі «Інтер» - «Правила виживання». «Інтер» вирішив створити «єдину книгу скарг і пропозицій» для того, щоб разом знаходити правду і добиватися справедливості. Проект навчить глядачів правильно вибирати товари і послуги, а також захищати свої права. Ведучий - відомий журналіст Олександр Лук'яненко.

«У ток-шоу «Правила виживання» ми говоримо про якість життя. Слоган нашої програми - «Дивіться, щоб вижити». Цей проект не просто про можливість щось поліпшити. Він - про можливість буквально вижити в тих умовах, які нам нав'язує дійсність. Система стандартів і контролю в нашій державі практично не працює. «Правила виживання» допоможуть глядачам бути більш захищеними. Це дуже важлива програма», - розповідає Антон Нікітін, головний редактор телеканалу« Інтер»

У фокусі уваги «Правил виживання» - товари і послуги. У ток-шоу розкажуть, як правильно вибирати хліб, молоко, яйця, м'ясо, рибу. Яку воду пити. Де можна робити манікюр і стригтися без ризику для здоров'я.

«Наше ток-шоу допоможе розібратися і вирішити питання людей, які вже потрапили в неприємну ситуацію. Завдання проекту - спільними зусиллями виробити список правил, як виживати в світі, в якому правила, по суті, не діють. Адже в Україні скасовані ГОСТи, скасовані «Книги скарг і пропозицій», які були єдиним більш-менш дієвим механізмом для впливу на ситуацію. Наш новий проект - це, по суті, єдина в країні реальна «Книга скарг і пропозицій», куди зі своїм питанням або проблемою може звернутися будь-яка людина, щоб захистити себе і своїх близьких», - каже ведучий Олександр Лук'яненко.

Героями ток-шоу стануть люди, постраждалі від неякісних товарів і послуг, а також експерти: лікарі, дієтологи, технологи, юристи, фахівці з визначення якості продуктів. Про схеми обману споживачів розкажуть виробники, продавці та працівники сфери послуг. Багато з них погодилися говорити тільки за умови, що їх особа буде прихована.

Крім того, гостями «Правил виживання» стануть відомі телеведучі, артисти і спортсмени. У перших випусках програми своїм досвідом поділяться Ольга Сумська, Ірина Федишин, Світлана Вольнова, Петро Чорний, Ярослава Руденко та інші зірки. Вони розкажуть глядачам про неприємні ситуації, з якими зіткнулися.

У перших випусках «Правил виживання» «розкладуть по поличках» популярні продукти: хліб, рибу і м'ясо. А також розкажуть про всі нюанси салонного манікюру.

У ток-шоу може звернутися кожен. Якщо ви або ваші близькі зіткнулися з неякісними товарами або послугами, пишіть в «Книгу скарг і пропозицій» на сайті проекту або телефонуйте на гарячу лінію 067 879 55 91.