На Одещині побудували сучасний міні-футбольний майданчик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одеській області влада продовжує розвиток спортивної інфраструктури

У селі Прилиманське Овідіольського району побудували міні-футбольний майданчик зі штучним покриттям.

Його розташовано на території комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард». Одночасно займатися там зможе понад 60 дітей. Вартість нового об’єкту склала півтора мільйона гривень.

«Це перший спортивний майданчик, який ми відкриваємо цьогоріч. Його облаштування стало можливим на умовах співфінансування: 50% коштів виділила громада, решту — область і держава. Саме такі можливості сьогодні надає реформа децентралізації, яку започаткував Президент Петро Порошенко. І наше спільне завдання — створювати комфортні умови для дітей, в тому числі і для занять спортом», — підкреслив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин під час відкриття об’єкту.

Зазначимо, розвиток спортивної інфраструктури залишається пріоритетом Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон». Відтак, фінансування галузі на 2019 рік було збільшено.