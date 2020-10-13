«Рівнегаз збут» закликає не відкладати на потім оплату за газ



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Вчасні розрахунки за спожитий природний газ позбавлять вас зайвих турбот та фінансових труднощів

ТОВ «Рівнегаз збут» нагадує споживачам про необхідність вчасних розрахунків за спожитий газ.

Станом на сьогодні, 13 жовтня, більше 6 тисяч споживачів Рівненщини заборгували газопостачальному підприємству понад дві тисячі гривень. Загальна сума боргу цих споживачів перед ТОВ «Рівнегаз збут» сягнула близько 37 млн грн.

«Наголошуємо, що накопичення боргів ускладнює роботу підприємства з надання послуг газопостачання іншим споживачам області та створює фінансову напругу у сім’ях боржників. Тому кожному боржнику за місцем проживання було надіслано досудове попередження про необхідність погашення боргу», – розповідає директор ТОВ «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник.

В той же час, усім споживачам, які розраховуються вчасно, хочу подякувати за свідоме та відповідальне відношення до договірних зобов’язань.

Відповідно до норм діючого законодавства плата за надані послуги з газопостачання при розрахунку за квитанціями абонентської книжки повинна вноситись споживачами щомісяця не пізніше 10 числа, у випадку розрахунку за платіжними документами (рахунками постачальника) – у терміни вказані в рахунку.

«Нині уся країна в цілому, та й кожен зокрема опинились у складних умовах карантину, тому вкрай необхідно дотримуватись платіжної дисципліни. Адже борг за газопостачання може бути підставою для відмови в нарахуванні субсидії та соціальної допомоги на опалювальний період, створити певні незручності та дискомфорт у сезон низьких температур», – зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Рівнегаз збут» Тетяна Парфенюк.

Щоб напередодні опалювального сезону не ризикувати і не залишити без тепла свої оселі, закликаємо споживачів вчасно погасити заборгованість. Інакше товариство буде вимушене звернутися до суду щодо стягнення її в примусовому порядку.

Пам’ятайте, що вчасні розрахунки за спожитий природний газ позбавлять вас зайвих турбот та фінансових труднощів.