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    Економіка та фінанси

    Росія розширила санкції проти ЄС

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    Кількість фігурантів російського списку доведена&nbsp;до &laquo;паритетного&raquo; зі списком Євросоюзу. - Росія розширила санкції проти ЄС
    Кількість фігурантів російського списку доведена до «паритетного» зі списком Євросоюзу.

    Російська сторона ухвалила рішення про розширення списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ

    Росія запровадила нові санкції проти представників країн-членів ЄС і євроінституцій, заборонивши їм в'їзд на територію РФ.

    Про це повідомили у прес-службі російського МЗС.

    «Російська сторона ухвалила рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Підставою для такого рішення стали бездоказові, а часом абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників. РФ неодноразово застерігала сторону ЄС від використання інструменту односторонніх санкцій, що суперечить міжнародному праву», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, кількість фігурантів російського списку доведена до «паритетного» зі списком Євросоюзу.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що влада Росії відмовила у видачі візи екс-помічниці держсекретаря США у справах Європи і Євразії і колишньої офіційної представниці Держдепартаменту Вікторії Нуланд.

    МЗС ЄС Росія санкції візи
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