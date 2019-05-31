Росія розширила санкції проти ЄС



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Кількість фігурантів російського списку доведена до «паритетного» зі списком Євросоюзу.

Російська сторона ухвалила рішення про розширення списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ

Росія запровадила нові санкції проти представників країн-членів ЄС і євроінституцій, заборонивши їм в'їзд на територію РФ.

Про це повідомили у прес-службі російського МЗС.

«Російська сторона ухвалила рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Підставою для такого рішення стали бездоказові, а часом абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників. РФ неодноразово застерігала сторону ЄС від використання інструменту односторонніх санкцій, що суперечить міжнародному праву», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кількість фігурантів російського списку доведена до «паритетного» зі списком Євросоюзу.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що влада Росії відмовила у видачі візи екс-помічниці держсекретаря США у справах Європи і Євразії і колишньої офіційної представниці Держдепартаменту Вікторії Нуланд.