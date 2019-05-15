Росіяни виплатять компенсацію «Укртранснафті» за неякісну нафту



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Сторони погоджують додатковий договір, згідно з яким буде відбуватися розрахунок, визначатися терміни і умови компенсації додаткових витрат АТ «Укртранснафта»

«Укртранснафта» і російська «Транснєфть» узгоджують договір про компенсацію витрат за проведення нестандартних робіт із витіснення некондиційної нафти з нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомляється на сторінці «Укртранснафти» в Facebook.

«Оскільки врегулювання цього питання не передбачене чинною угодою про надання послуг з транзиту російської нафти, ... сторони погоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким буде відбуватися розрахунок, визначатися терміни і умови компенсації додаткових витрат АТ «Укртранснафта», - йдеться в повідомленні.

В «Укртранснафті» також нагадали, що 11 травня за рахунок звільнення однієї нитки «Дружби» був відновлений транзит до Європи.

Нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки буде перекачуватися на європейські НПЗ партіями відповідно до узгодженого всіма зацікавленими сторонами графіком.

«Повне прокачування некондиційної нафти Urals з території України до Угорщини і Словаччини може зайняти від чотирьох до шести місяців. Цей термін залежить від концентрації хлорорганічних сполук в залишках сировини», - додали в компанії.

Нагадуємо, 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

25 квітня компанія «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом «Мозир-Броди» («Дружба»).

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі «Дружба».

2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилося близько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.

В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.