У США зіткнулися танкер з баржами, стався великий витік нафтопродуктів

На місці інциденту відбуваються роботи щодо ліквідації наслідків техногенної катастрофи

У США морський танкер зіткнувся з буксиром і баржами в транспортному каналі біля міста Г'юстон, штат Техас, внаслідок чого стався витік нафтопродуктів. Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Зазначається, що на місці інциденту відбуваються роботи щодо ліквідації наслідків техногенної катастрофи,

«Зіткнення важкого танкера з двома нафтовими баржами призвело до витоку десятків тисяч галонів бензинового продукту в транспортний канал поблизу міста Г'юстон», - зазначається в повідомленні.

Берегова охорона США підтвердила факт аварії на воді, що сталася в каналі Houston Ship, штат Техас.

Як уточнили в службі, 230-метровий танкер зіткнувся з буксиром, що штовхав дві баржі, наповнені близько 90 тис. тонн реформатом кожна. Одна баржа перекинулася, інша отримала значні пошкодження. Про постраждалих не повідомляється.

Реформат – це продукт проміжного етапу в виробництві бензину та є безбарвною легкозаймистою й токсичною речовиною.

SHIP CHANNEL COLLISION: look at the impact of a crash involving a barge, carrying a toxic gas product, and a tanker. https://t.co/mwIMUrypcu #abc13 pic.twitter.com/5c8TIYECMC