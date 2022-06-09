Російська корпорація продала кар’єр в Україні за чотири дні до війни

Угоду про передачу активу кіпрській компанії уклали 20 лютого

Російська корпорація ВСМПО-Авісма за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії продала свій український актив – ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», яке розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області. Про це повідомило профільне видання NADRA.info.

Передача російської частки в кіпрській Limpieza Limited (власник «Демурінського ГЗК») відбулася 20 лютого. Новий бенефіціар – інша кіпрська компанія Bolatico Limited. Раніше їй належало 25% Limpieza, тепер – 100%.

Джерела видання на ринку повʼязують Bolatico із колишніми топменеджерами АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» Русланом Журилом і Юрієм Перцевим.

Нагадаємо, 22 квітня в Бюро економічної безпеки України заявили про арешт 100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію Росії. За неофіційними даними, йшлось саме про ТОВ «Демурінський ГЗК».

Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і був зареєстрований на кіпрську офшорну компанію Limpieza Limited, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Михайло Шелков (його статки оцінюють у 1,5 млрд доларів).

Шелков – заступник голови ради директорів російської «ВСМПО-Авісма», найбільшого російського постачальника титану. У минулому очолював одну з дочок «Рособоронекспорта» під керівництвом Сергія Чемезова, підсанкційного олігарха, який зараз очолює компанію-гіганта з виробництва зброї «Ростєх».

Додамо, що у червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів ВСМПО-Авісма Сергія Чемезова та його заступника Михайла Шелкова.