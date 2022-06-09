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    Економіка

    Російська корпорація продала кар’єр в Україні за чотири дні до війни

    &nbsp;Корпоративні права ТОВ &laquo;Демурінський ГЗК&raquo; наразі під арештом - Російська корпорація продала кар’єр в Україні за чотири дні до війни
     Корпоративні права ТОВ «Демурінський ГЗК» наразі під арештом
    фото з відкритих джерел

    Угоду про передачу активу кіпрській компанії уклали 20 лютого

    Російська корпорація ВСМПО-Авісма за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії продала свій український актив – ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», яке розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області. Про це повідомило профільне видання NADRA.info.

    Передача російської частки в кіпрській Limpieza Limited (власник «Демурінського ГЗК») відбулася 20 лютого. Новий бенефіціар – інша кіпрська компанія Bolatico Limited. Раніше їй належало 25% Limpieza, тепер – 100%.

    Джерела видання на ринку повʼязують Bolatico із колишніми топменеджерами АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» Русланом Журилом і Юрієм Перцевим.

    Нагадаємо, 22 квітня в Бюро економічної безпеки України заявили про арешт 100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію Росії. За неофіційними даними, йшлось саме про ТОВ «Демурінський ГЗК».

    Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і був зареєстрований на кіпрську офшорну компанію Limpieza Limited, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Михайло Шелков (його статки оцінюють у 1,5 млрд доларів).

    Шелков – заступник голови ради директорів російської «ВСМПО-Авісма», найбільшого російського постачальника титану. У минулому очолював одну з дочок «Рособоронекспорта» під керівництвом Сергія Чемезова, підсанкційного олігарха, який зараз очолює компанію-гіганта з виробництва зброї «Ростєх».

    Додамо, що у червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів ВСМПО-Авісма Сергія Чемезова та його заступника Михайла Шелкова.

    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська корпорація продала кар’єр в Україні за чотири дні до війни