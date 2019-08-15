Формула «Роттердам+» врятувала українські шахти, - експерт



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Голова Незалежної профспілки гірників України повідомив, що державні шахти з моменту прийняття формули «Роттердам+» отримали додатково понад 10 млрд. грн

Нинішні дії НАБУ щодо справи «Роттердам+» - це виконання політичного замовлення, - Волинець

Запровадження формули «Роттердам+» дозволило стабілізувати ціну на вугілля та врятувати українські шахти.

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.



«Саме 1 квітня 2016 року були зроблені перші кроки до того, щоб стабілізувати ціну на вугілля, і була зроблена спроба привести ціну на вітчизняне вугілля до ринкового рівня. І це була вимога Європейського Союзу. В 2016 році була застосована формула АРІ2. Ця формула передбачає ціну на вугілля на європейському ринку, на площадках у портах Роттердам і Амстердам. А в Україні регулятор затвердив формулу, вона називалася «Роттердам+». Ця формула передбачала стабільну ціну впродовж всього року», - заявив Волинець.

На думку лідера профспілки гірників, нинішні дії НАБУ щодо справи «Роттердам+» - це виконання політичного замовлення, оскільки раптом через кілька років нібито з’ясувалось, що внаслідок формули було нанесено збитки.



«Дуже дивно, що силові структури, наприклад, як НАБУ включилися в політичну гру. Тобто, зрозуміло, що вони виконують, і зараз дуже активно виконують політичне замовлення. Час покаже, хто конкретно реальний закулісний гравець. Тому що розслідування велося довгий час, і раптом заявляють, що в даному випадку регулятор допустив помилку, що були нанесені збитки великі», - зазначив Волинець.



Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що державні шахти з моменту прийняття формули «Роттердам+» отримали додатково понад 10 млрд. гривень.



Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули «Роттердам+» дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні та ручне регулювання цін на вугілля.



Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що справа НАБУ щодо «Роттердам+» не має судової перспективи. Адже суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою.