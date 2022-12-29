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Рішення країн Заходу обвалило експорт російської нафти

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рішення країн Заходу обвалило експорт російської нафти
Росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти
фото ілюстративне

Зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження Заходом стелі цін на російську нафту

Експорт російської нафти морським шляхом знизився у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання, «Росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти». Це на 22% нижче від середнього показника за попередні 11 місяців поточного року.

Видання зазначає, що зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження Заходом стелі цін на російську нафту.

Крім того, зниження обсягів експорту російської нафти, «ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень», запроваджених під час пандемії.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Також з'явилась інформація, що Росія знайшла спосіб, як обійти нафтове ембарго ЄС.

Читайте також: Список країн, що ввели стелю цін на російську нафту, розширився
Теги: нафта санкції Європейський союз росія ембарго

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