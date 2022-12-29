Рішення країн Заходу обвалило експорт російської нафти

Росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти

Зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження Заходом стелі цін на російську нафту

Експорт російської нафти морським шляхом знизився у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як пише видання, «Росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти». Це на 22% нижче від середнього показника за попередні 11 місяців поточного року.

Видання зазначає, що зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження Заходом стелі цін на російську нафту.

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Крім того, зниження обсягів експорту російської нафти, «ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень», запроваджених під час пандемії.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Також з'явилась інформація, що Росія знайшла спосіб, як обійти нафтове ембарго ЄС.