Список країн, що ввели стелю цін на російську нафту, розширився

Встановлено ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель

Обмеження цін стимулюватиме приплив російської нафти зі знижкою на світові ринки

Країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

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Як зазначає глава відомства Джанет Йеллен у своїй заяві, разом G7, ЄС та Австралія тепер спільно встановили стелю цін на російську нафту, що «допоможе нам досягти нашої мети з обмеження основного джерела доходів Путіна для його незаконної війни в Україні».

Глава мінфіну США додав, що таке рішення є «кульмінацією багатомісячних зусиль нашої коаліції».

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Очікується, що обмеження цін стимулюватиме приплив російської нафти зі знижкою на світові ринки та покликаний допомогти захистити споживачів та бізнес від глобальних перебоїв із постачанням.

У міністерстві додали, що ціновий ліміт особливо піде на користь країнам із низьким та середнім рівнем доходу, які вже постраждали від підвищених цін на енергоносії та продукти харчування через російську війну.

«Незалежно від того, чи купують ці країни енергоресурси в рамках обмеження або за його межами, обмеження дозволить їм домагатися вищих знижок на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на світових енергетичних ринках», – йдеться у релізі.

Нагадаємо, що до G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

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2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.