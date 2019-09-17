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    Економіка та фінанси

    Саудівська Аравія припинила поставки нафти до Бахрейну

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    Трубопровід транспортував 220-230 тис. барелів нафти за добу - Саудівська Аравія припинила поставки нафти до Бахрейну
    Трубопровід транспортував 220-230 тис. барелів нафти за добу

    Рішення було ухвалено після атаки на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії

    Саудівська Аравія закрила свій трубопровід сирої нафти до Бахрейну після того, як на саудівські нафтові об'єкти було здійснено напади.

    Про це у понеділок повідомляє Reuters з посиланням на два торгових джерела.

    «Трубопровід, яким транспортується 220-230 тис. барелів нафти за добу від державної нафтової компанії Saudi Aramco до бахрейнської Bapco, був закритий після того, як унаслідок суботньої атаки скоротився видобуток переважно сортів легкої нафти», - йдеться у повідомленні.

    За словами джерел, бахрейнська нафтова компанія працює над тим, щоб забезпечити суднам можливість ввезення близько 2 млн барелів саудівської нафти внаслідок припинення поставок через трубопровід.

    Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

    Після цього Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти.

    США назвали обстріл безпрецедентним нападом Тегерана на світові поставки нафти й закликали всі країни рішуче засудити інцидент. Іран зі свого боку заперечив причетність до атак.

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

    Також він звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

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