Саудівська Аравія припинила поставки нафти до Бахрейну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трубопровід транспортував 220-230 тис. барелів нафти за добу

Рішення було ухвалено після атаки на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії

Саудівська Аравія закрила свій трубопровід сирої нафти до Бахрейну після того, як на саудівські нафтові об'єкти було здійснено напади.

Про це у понеділок повідомляє Reuters з посиланням на два торгових джерела.

«Трубопровід, яким транспортується 220-230 тис. барелів нафти за добу від державної нафтової компанії Saudi Aramco до бахрейнської Bapco, був закритий після того, як унаслідок суботньої атаки скоротився видобуток переважно сортів легкої нафти», - йдеться у повідомленні.

За словами джерел, бахрейнська нафтова компанія працює над тим, щоб забезпечити суднам можливість ввезення близько 2 млн барелів саудівської нафти внаслідок припинення поставок через трубопровід.

Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

Після цього Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти.

США назвали обстріл безпрецедентним нападом Тегерана на світові поставки нафти й закликали всі країни рішуче засудити інцидент. Іран зі свого боку заперечив причетність до атак.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Також він звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.