Ціни на нафту за день обвалилися до мінімуму за останніх чотири місяці



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Ціни на нафту за день знизилися на 5%

Ціни на нафту знизилися сьогодні через побоювання щодо попиту, оскільки все більше країн запроваджують нові карантинні заходи

Ціни на нафту марок Brent та WTI 29 жовтня знизилися на 5% на тлі запровадження нових карантинних заходів у низці європейських країн.

Про це повідомляє International Business Times.

Ціни на нафту знизилися сьогодні через побоювання щодо попиту, оскільки все більше країн запроваджують нові карантинні заходи, щоб зупинити поширення пандемії коронавірусу.

Обидва основні нафтові контракти – на нафту Brent та на нафту WTI – знизилися на 5%, до мінімуму останніх чотирьох місяців, зазначає видання.

«Нові карантинні обмеження з учорашнього дня спричинили обвал на нафтовому ринку», – заявив Бйорнар Тонхауген, керівник компанії Rystad Energy.

Як повідомлялося 26 жовтня, Росія зазнала чергової поразки на нафтовому ринку.

Нагадаємо, Іспанія та Італія вже посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Іспанська влада схвалила запровадження комендантської години від 23:00 до 6:00.

В Італії до 24 листопада закриваються спортзали, громадські басейни, кінотеатри та театри. Також після 18:00 припиняється робота всіх точок громадського харчування, включно з барами, ресторанами і кав’ярнями.

До відома, у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 32 727 721 особа, а кількість померлих зросла до 1 179 232 людей.