Секретна програма виробництва боєприпасів завершилася судами: деталі гучної справи

Програма розвитку боєприпасів є таємною, і тому фактично неможливо провести незалежну оцінку результативності такої програми

Уповноважений урядом Український центр «Безпека» намагається повернути через суди більше одного мільярда гривень не витрачених Державними оборонними заводами бюджетних коштів. Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія із посиланням на реєстр судових рішень та письмові відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, яке відповідальне за модернізацію ОПК.

«Державне підприємство «Український центр «Безпека», яке є єдиним розпорядником бюджетних коштів на програми модернізації ОПК та створення боєприпасів, з 2018 року ініціювало суди проти державних оборонних заводів на суму 1,07 млрд грн. Таким чином, уряд не зміг запустити вчасно заплановані лінії виробництва боєприпасів, на які виділив кошти», – зазначається у повідомленні.

Програма розвитку боєприпасів є таємною, і тому фактично неможливо провести незалежну оцінку результативності такої програми. Лише через судові справи можна побачити провал модернізації вітчизняного ОПК.

«Основною причиною невикористання коштів стало невиконання підприємствами-виконавцями державного оборонного замовлення своїх зобов'язань за контрактами», –повідомили у Міністратегпромі на уточнюючий запит НАКО.

Серед найгучніших справ проти оборонних заводів експерти виокремили наступні. Зокрема, державне підприємство «Спецоборонмаш», яке виготовляє спорядження для бойових ракет, повернуло УЦ «Безпеці» 13,7 млн грн, які мали витратити на модернізацію виробництва. А Львівський бронетанковий завод повернув 3,3 млн грн.

Також триває суперечка УЦ «Безпека» з виробником бойових ракет державної компанією «Артем», яка має повернути 453,9 млн грн. Ці кошти компанія не змогла вчасно витратити на оновлення власної виробничої лінії.

Нагадаємо, експосадовець Міноборони, який «не побачив» розкрадання 10,5 млн, піде під суд. Як раніше повідомлялося, на модернізацію озброєння та військової техніки у Міністерстві оборони до 2024 року планують витратити 95 млрд грн.

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