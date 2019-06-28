Середня зарплата українців у травні зменшилася графіка



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Середня номінальна заробітна плата в травні 2019 року склала 10 тис. 239 грн

Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві - 15 тис. 157 грн, найнижча - в Чернівецькій області - 7 тис. 819 грн

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в травні 2019 року склала 10 тис. 239 грн, що на 30 грн менше, ніж у квітні (10 тис. 269 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними відомства, щодо травня минулого року середня зарплата зросла на 17,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в травні 2019 року до травня минулого року зросла на 7,0%.

Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві – 15 тис. 157 грн, найнижча - в Чернівецькій області – 7 тис. 819 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

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Найбільшу зарплату отримують у сфері Фінансова та страхова діяльність – 18 тис. 888 грн, найнижчу - Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 6 тис. 915грн і Тимчасове розміщення та організація харчування – 6 тис. 773 грн.

До слова, «Нафтогаз» показав мільйонні зарплати своїх топ-менеджерів.