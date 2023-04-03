Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Що буде з цінами на гречку: прогноз Мінагрополітики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що буде з цінами на гречку: прогноз Мінагрополітики
В Україні немає підстав для зростання ціни на гречку
фото ілюстративне

Цьогоріч очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки

Ціни на гречку в Україні 2023 року залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз. А від червня можливе навіть зниження вартості. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Згідно з попередніми прогнозами, очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки.

«Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат – не буде підстав для зростання ціни», – сказав він.

Нагадаємо, цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

Раніше, «Главком» дізнався, що салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка. 

Також повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.

Теги: гречка Мінагрополітики ціни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість квадратних метрів у столиці наразі у середньому на 20% нижча, ніж до війни
Житло у Києві стало доступнішим: як змінилися ціни на нерухомість
Сьогодні, 02:00
Багато овочів, перш за все цибулі та моркви, вирощувалося в Херсонській і Запорізькій областях
Ціни на овочі побили рекорд: Мінагрополітики назвало причини здорожчання
1 квiтня, 21:56
З 1 липня Уряд планує повернути розмір податку на пальне, яким був у довоєнний період
Підвищення цін на пальне: експерт пояснив, коли саме і на скільки
1 квiтня, 07:20

Економіка

Блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України – The New York Times
Блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України – The New York Times
Що буде з цінами на гречку: прогноз Мінагрополітики
Що буде з цінами на гречку: прогноз Мінагрополітики
Земельні аукціони принесли перший мільярд гривень в бюджети громад
Земельні аукціони принесли перший мільярд гривень в бюджети громад
Ціни на овочі побили рекорд: Мінагрополітики назвало причини здорожчання
Ціни на овочі побили рекорд: Мінагрополітики назвало причини здорожчання
Україна перейшла на новий стандарт платежів: деталі від Нацбанку
Україна перейшла на новий стандарт платежів: деталі від Нацбанку
Підвищення цін на пальне: експерт пояснив, коли саме і на скільки
Підвищення цін на пальне: експерт пояснив, коли саме і на скільки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
20K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
18K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
16K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
9650
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9376
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту