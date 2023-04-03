Що буде з цінами на гречку: прогноз Мінагрополітики

В Україні немає підстав для зростання ціни на гречку

Цьогоріч очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки

Ціни на гречку в Україні 2023 року залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз. А від червня можливе навіть зниження вартості. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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Згідно з попередніми прогнозами, очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки.

«Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат – не буде підстав для зростання ціни», – сказав він.

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Нагадаємо, цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

Раніше, «Главком» дізнався, що салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка.

Також повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.