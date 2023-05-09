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Шмигаль анонсував зміни у правилах оборонних закупівель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шмигаль анонсував зміни у правилах оборонних закупівель
Закупівлі розділять на дві групи
фото ілюстративне

Замовник тепер буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про закупівлі

Кабінет міністрів вирішив змінити підхід до закупівлі продукції для Збройних сил України. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

До першої групи буде відноситись зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформацію про ці закупівлі залишать закритою.

«Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок», – зазначив він.

Прем’єр також зауважив, що в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Згодом з’явилося ще кілька таємних контрактів Міноборони на закупівлю продуктів для ЗСУ.

Також журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки.

Теги: ціни Міноборони ЗСУ Кабмін

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