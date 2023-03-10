Ціни на продукти: чого чекати українцям у березні
У лютому ціни на продукти традиційно знизилися після новорічних свят, ця ж тенденція прослідковується і в березні
Хоча землетруси в Туреччині тимчасово пошкодили логістику та зменшили частку українських закупівель, дефіциту свіжих овочів та фруктів не буде. Адже Україна імпортує продукцію ще й з ЄС та інших країн. 24 канал розібрався, що відбуватиметься з цінами на овочі, фрукти, м’ясо, яйця, хліб та крупи в березні поточного року.
Ціни на овочі
Зараз у середньому огірки коштують 144 грн/кг, хоч у січні ціна була 75-78 грн/кг. Тобто овоч подорожчав майже вдвічі.
Ідентичну ситуацію з подорожчанням можна побачити на томатах. Нині вони коштують 112 грн/кг на противагу 84 грн/кг у січні.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснює, що на це є кілька причин:
- землетруси в Туреччині та порушення логістики;
- зменшення обсягів власної продукції на внутрішньому ринку.
Адже зазвичай в кінці зими та на початку весни Україна більше імпортує продукції, аніж виробляє сама. А значна частина імпорту була саме з Туреччини.
«Я думаю, що десь в середині або у другій половині березня, якщо температура буде плюсовою, то ціни почнуть зменшуватися й будемо переходити на сезонний характер вирощування цієї продукції», — прогнозує фахівець.
Щодо овочів борщового набору, то наразі ситуація з цінами така:
- капуста білокачанна – 16,75 грн/кг;
- буряк – 11,64 грн/кг;
- картопля – 10,17 грн/кг;
- цибуля ріпчаста – 50,08 грн/кг;
- морква – 35,55 грн/кг.
До кінця березня прогнозується зростання цін на овочеві до 10–20%.
Ціни на фрукти
Наразі середні ціни на фрукти такі:
- яблука – 16,16 грн/кг;
- мандарини – 74,26 грн/кг;
- апельсини – 55,90 грн/кг;
- лимони – 69,80 грн/кг;
- банани – 69,87 грн/кг.
Загалом очікується, що до кінця березня ціни на плодові зростуть ще на 10-15%, що зумовлено сезонним чинником.
Ціни на м’ясо
Роздрібні ціни на м’ясо коливаються залежно від виду продукту:
- свиняча грудинка – у лютому ціна зменшилась на 2,3% проти січня (170,29 грн/кг);
- свиняча лопатка – ціна знизилась на 5,6% (153,15 грн/кг);
- свинячий ошийок – вартість зменшилася на 3% (191,38 грн/кг);
- солоне сало – ціна залишилась на тому самому рівні (270,20 грн/кг);
- яловичина (гуляш і ребра) – ціна зменшилася на 0,8–1,3%.
«Ціни на яловичину і надалі будуть стабільними. У березні роздрібні ціни на основні види м’яса залишаться на рівні лютого цього року», – зазначила науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.
Ціни на яйця
Із початком повномасштабної війни ціна на яйця зросла майже вдвічі. Причиною є скорочення поголів’я курей та проблеми з електропостачанням.
Зараз середня вартість яєць сягає майже 74 гривень за десяток. Однак аналітикиня УКАБ Світлана Литвин прогнозує, що на початку квітня ціна на цей продукт впаде на 10-15%, а після Великодня цінники взагалі обваляться на 35-40%.
Це пов’язано з тим, що через теплу погоду домогосподарства нарощуватимуть свої виробництва, а після Великодня попит на яйця впаде.
Ціни на хліб та крупи
Ціна на крупи та хліб залишається стабільною, хоча можна спостерігати деяке здешевшання:
- гречка – ціна впала на 8%;
- пшеничні крупи – подешевшали на 4,3%;
- ячні крупи – здешевшали на 1,3%.
Несуттєво подорожчали пшоно (+0,4%) та рис (+0,5%). Пшеничний хліб із борошна першого ґатунку зріс у ціні майже на 3% (41,12 грн/кг), батон подорожчав на 1,6%, а житній навпаки – здешевшав на 0,4%.
Аналітики прогнозують, що в березні хліб може ще подорожчати на 1-3%, оскільки енергетична криза в Україні продовжує негативно впливати на виробництво хлібних виробів.
Раніше ми писали про ціновий феномен у супермаркетах Києва: помідори подекуди дорожчі за свіже м`ясо.
Нагадаємо, експерти прогнозують, подальше зростання цін на моркву на українському ринку, що триває вже третій тиждень поспіль. За даними експертів, закупівельні ціни на моркву зараз складають вже 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Така ж доля очікує і на цибулю, якщо зараз вона коштує від 52 до 58 грн/кг, то незабаром може подорожчати на 30%.
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