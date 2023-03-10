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Ціни на продукти: чого чекати українцям у березні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ціни на продукти: чого чекати українцям у березні
фото: Pixabay

У лютому ціни на продукти традиційно знизилися після новорічних свят, ця ж тенденція прослідковується і в березні

Хоча землетруси в Туреччині тимчасово пошкодили логістику та зменшили частку українських закупівель, дефіциту свіжих овочів та фруктів не буде. Адже Україна імпортує продукцію ще й з ЄС та інших країн. 24 канал розібрався, що відбуватиметься з цінами на овочі, фрукти, м’ясо, яйця, хліб та крупи в березні поточного року.

Ціни на овочі 

Зараз у середньому огірки коштують 144 грн/кг, хоч у січні ціна була 75-78 грн/кг. Тобто овоч подорожчав майже вдвічі.  

Ідентичну ситуацію з подорожчанням можна побачити на томатах. Нині вони коштують 112 грн/кг на противагу 84 грн/кг у січні.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснює, що на це є кілька причин:

  • землетруси в Туреччині та порушення логістики;
  • зменшення обсягів власної продукції на внутрішньому ринку.

Адже зазвичай в кінці зими та на початку весни Україна більше імпортує продукції, аніж виробляє сама. А значна частина імпорту була саме з Туреччини.

«Я думаю, що десь в середині або у другій половині березня, якщо температура буде плюсовою, то ціни почнуть зменшуватися й будемо переходити на сезонний характер вирощування цієї продукції», — прогнозує фахівець.

Щодо овочів борщового набору, то наразі ситуація з цінами така:

  • капуста білокачанна – 16,75 грн/кг;
  • буряк – 11,64 грн/кг;
  • картопля – 10,17 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста – 50,08 грн/кг;
  • морква – 35,55 грн/кг.

До кінця березня прогнозується зростання цін на овочеві до 10–20%.

Ціни на фрукти 

Наразі середні ціни на фрукти такі:

  • яблука – 16,16 грн/кг;
  • мандарини – 74,26 грн/кг;
  • апельсини – 55,90 грн/кг;
  • лимони – 69,80 грн/кг;
  • банани – 69,87 грн/кг.

Загалом очікується, що до кінця березня ціни на плодові зростуть ще на 10-15%, що зумовлено сезонним чинником. 

Ціни на м’ясо 

Роздрібні ціни на м’ясо коливаються залежно від виду продукту:

  • свиняча грудинка – у лютому ціна зменшилась на 2,3% проти січня (170,29 грн/кг);
  • свиняча лопатка – ціна знизилась на 5,6% (153,15 грн/кг);
  • свинячий ошийок – вартість зменшилася на 3% (191,38 грн/кг);
  • солоне сало – ціна залишилась на тому самому рівні (270,20 грн/кг);
  • яловичина (гуляш і ребра) – ціна зменшилася на 0,8–1,3%.

«Ціни на яловичину і надалі будуть стабільними. У березні роздрібні ціни на основні види м’яса залишаться на рівні лютого цього року», – зазначила науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

Ціни на яйця

Із початком повномасштабної війни ціна на яйця зросла майже вдвічі. Причиною є скорочення поголів’я курей та проблеми з електропостачанням.

Зараз середня вартість яєць сягає майже 74 гривень за десяток. Однак аналітикиня УКАБ Світлана Литвин прогнозує, що на початку квітня ціна на цей продукт впаде на 10-15%, а після Великодня цінники взагалі обваляться на 35-40%.

Це пов’язано з тим, що через теплу погоду домогосподарства нарощуватимуть свої виробництва, а після Великодня попит на яйця впаде.

Ціни на хліб та крупи

Ціна на крупи та хліб залишається стабільною, хоча можна спостерігати деяке здешевшання:

  • гречка – ціна впала на 8%;
  • пшеничні крупи – подешевшали на 4,3%;
  • ячні крупи – здешевшали на 1,3%.

Несуттєво подорожчали пшоно (+0,4%) та рис (+0,5%). Пшеничний хліб із борошна першого ґатунку зріс у ціні майже на 3% (41,12 грн/кг), батон подорожчав на 1,6%, а житній навпаки – здешевшав на 0,4%.

Аналітики прогнозують, що в березні хліб може ще подорожчати на 1-3%, оскільки енергетична криза в Україні продовжує негативно впливати на виробництво хлібних виробів.

Раніше ми писали про ціновий феномен у супермаркетах Києва: помідори подекуди дорожчі за свіже м`ясо.

Нагадаємо, експерти прогнозують, подальше зростання цін на моркву на українському ринку, що триває вже третій тиждень поспіль.  За даними експертів, закупівельні ціни на моркву зараз складають вже 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Така ж доля очікує і на цибулю, якщо зараз вона коштує від 52 до 58 грн/кг, то незабаром може подорожчати на 30%.

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Теги: продукти овочі фрукти ціни

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