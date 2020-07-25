Ситуація для пенсіонерів змінюється не в кращу сторону: експерти назвали причину



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Пенсійний стаж в Україні збільшується з кожним роком і до 2028 досягне 35 років

Багато людей, народжених у 1968 році та пізніше, ризикують невчасно вийти на пенсію

Згідно з оцінками експертів, пенсії після підвищення соціальних стандартів з 1 липня збільшились лише у 30% пенсіонерів. Найбільше пощастило тим, у кого виплати спочатку були високими.

Про це йдеться у матеріалі видання «Сьогодні».

Наприклад, люди, які отримували пенсію рівну 10 мінімальним, тепер будуть отримувати на 740 грн більше. Також збільшили пенсії інвалідам війни та ЧАЕС, учасникам бойових дій, шахтарям, почесним донорам й тим, хто має особливі заслуги перед Україною.

На думку експертів, зараз ситуація для пенсіонерів змінюється, причому не в кращу сторону: пенсійний стаж збільшується з кожним роком і до 2028 досягне 35 років.

«Багато людей, народжених у 1968 році та пізніше, ризикують невчасно вийти на пенсію, так як в «лихі 90-ті» та «нульові» вони працювали нелегально та не будуть мати такого великого стажу. Їм доведеться працювати ще три-п’ять років, щоб заробити хоч мінімальну пенсію. Тому й пенсіонерів через 10 років стане менше, й середні пенсії теж будуть рости набагато повільніше, ніж зараз», - зазначив ексзаступник глави Пенсійного фонду Віктор Колбун.

Наразі згідно з даними Пенсійного фонду України, середня виплата в країні становить 3354 грн. Мінімальна - в два рази менше середньої, а максимальна – більше середньої у п'ять разів.

Станом на 1 липня 2020 року майже половина пенсіонерів отримує пенсію від 2 до 3 тисяч гривень.

До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.