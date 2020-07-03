Ситуація із примусовим введенням нового договору на перевезення підтверджує монополізм «Укрзалізниці», – Козаченко



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Збільшення «Укрзалізницею» тарифів на вантажоперевезення призведе до втрат аграріїв

Підняття тарифів на вантажоперевезення є неприйнятним для аграріїв

«Укрзалізниця», користуючись монопольним становищем, змушує бізнес погодитись на свої умови вантажоперевезень та підняття тарифів. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Він зазначив, що підняття тарифів на вантажоперевезення, передбачені в новому договорі «Укрзалізниці» про організацію перевезень, є неприйнятним для аграріїв, адже суттєво збільшує їх витрати.

«Це не просто несприятливо, це жахлива ситуація. Чому? Тому що по-перше, чомусь по окремих категоріях галузях скажімо так рівні розцінки. Якщо металургійна промисловість має пільговий тариф, то, наприклад, аграрна сфера чомусь його не має. Чомусь збільшують», - сказав Козаченко.

За його словами, монополіст «Укрзалізниця» фактично викручує руки бізнесу, піднімаючи тарифи на перевезення та нав’язуючи свої умови.

«Монополіст – держава – нам викручує руки. Тому звичайно це не правильно», - наголосив Козаченко.

Нагадаємо, раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи «Укрзалізниці» залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів «Укрзалізницею» на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.