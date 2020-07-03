Лещенко заробив понад 1 млн грн на банкротуючій «Укрзалізниці» з дірявими потягами - депутат



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У січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції в «Укрзалізниці»

Заробітна плата Лещенко виплачена за період січень-квітень 2020 року, - Василевська-Смаглюк

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко менш ніж за пів року отримав 1,4 млн грн зарплатні на посаді, хоча компанія вже на межі банкрутства, скорочує робітників та переходить на чотириденний режим роботи. Про це у Facebook написала народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє «Українська правда».

«Доходи членів наглядової ради «Укрзалізниці». Тої залізниці, яка перейшла на чотириденну роботу, тої, де діряві потяги, тої, яка на межі банкрутства…», - зазначила депутатка.

За інформацією депутатки, така заробітна плата Лещенко виплачена за період січень-квітень 2020 року.

Нагадаємо, в січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу та антикорупції в «Укрзалізниці», але компанія не перестає фігурувати в безлічі корупційних скандалів щодо непрозорих закупівель, неякісних ремонтів вагонів, локомотивів та намірах постійно підвищувати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.

У середині червня СБУ заявила, що «Укрзалізниця» закупила неякісні запчастини більш ніж 100 млн грн. Операцію організували представники комерційних структур за участю посадових осіб УЗ.

Пізніше в. о. голови правління держкомпанії Іван Юрик заявив, що «Укрзалізниці» потрібно 50 млрд грн державних дотацій щорічно для стабільної роботи.

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року Сергій Лещенко пояснив, за що отримує 332 тис. грн зарплати.

До відома, 18 грудня 2019 року уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».