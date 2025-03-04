Китай запроваджує додаткові тарифи на сільгосппродукцію із США

Китай з 10 березня запровадить додаткові мита на низку товарів зі США: 15% – на пшеницю, 10% – на деякі інші види сільгосппродукції

Китай з 10 березня запроваджує додаткові мита у розмірі 10-15% на американську сільськогосподарську продукцію у відповідь на тарифну політику президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Мінкомерії КНР, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Додаткові мита у розмірі 15% діятимуть на курку, пшеницю, кукурудзу та бавовну зі Сполучених Штатів. На сорго, соєві боби, свинину, яловичину, продукти водного промислу, фрукти, овочі та молочні продукти вводяться додаткові мита у розмірі 10%.

Також Китай вніс до переліку експортного контролю 15 компаній зі США «з метою захисту безпеки та інтересів країни».

15 суб'єктів, які потрапили до списку санкцій, «становлять загрозу національній безпеці та інтересам Китаю», зазначило міністерство. Китайським постачальникам забороняється продаж товарів подвійного призначення зазначеним американським компаніям.

До переліку додано компанії Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems та Aero Vironment. Ще 10 американських компаній увійшли до списку ненадійних організацій.

Реакція Китаю на заходи Трампа

Китай заявляє протест у зв'язку з рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа збільшити до 20% мита на китайські товари, що ввозяться, йдеться в заяві представника міністерства комерції КНР.

«Китай вкрай незадоволений цим і рішуче протестує проти цього. КНР вживе контрзаходів, щоб твердо захистити свої власні права та інтереси», – сказав представник відомства.

У заяві наголошується, що Китай надає великого значення боротьбі з наркотиками, у співпраці у цій сфері зі США було досягнуто значних успіхів.

Тим не менш, американська сторона «зробила чергову помилку» і через проблему з фентанілом знову ввела мита на китайську продукцію, що експортується до Сполучених Штатів.

«Такий підхід США ігнорує факти, правила міжнародної торгівлі та думки всіх сторін і є типовим проявом однобічності та хуліганської поведінки», – заявив представник Мінкомерції.

«Китай закликає США поважати права та інтереси інших країн і негайно скасувати односторонні тарифні заходи, які є необґрунтованими і завдають шкоди іншій стороні. Я сподіваюся, що американська сторона розгляне ці питання об'єктивно і раціонально і вирішить їх, а також повернеться на правильний шлях належного врегулювання розбіжностей».

Нагадаємо президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу». В указі зазначено, що мита на китайські товари зростуть з 10% до 20%. В тексті указу йдеться: «КНР не вжила належних заходів для пом'якшення кризи з незаконним обігом наркотиків за допомогою спільних правоохоронних дій, і що криза… не зменшилася».

Раніше йшлось про те, що Китай нееогдмінно відповість на погрози президента США Дональда Трампа щодо введення додаткових мит.