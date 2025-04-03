«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит

2 квітня Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари

Демократка Ненсі Пелосі відреагувала на нові мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Пелосі в Х.

У соціальній мережі Х демократка зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

Donald Trump’s reckless tariffs will cause chaos in our economy, raise prices for consumers and hurt hardworking American families.



This is not a strategy — it’s the largest tax hike on the American people in history. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 2, 2025

«Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

Також відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, о 06:00 за київським часом, виступить із заявою, щодо введення Трампом нових 20% мит на імпорт товарів з ЄС.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності».

Принагідно зазначити, що Росії немає у списку країн, проти яких США вводять за принципом взаємності мита. Щодо України запроваджені мита у 10%.

Варто зазначити, що на імпорт з усіх країн світу запроваджено 10%, а також додаткові індивідуальні мита приблизно для 60 країн, які, на думку його адміністрації, мають найбільш несправедливі торговельні відносини зі США.

Після своєї промови біля Білого дому Трамп підписав виконавчий указ про введення мит на імпорт для інших країн.