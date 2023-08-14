Зеленський пообіцяв розібратися з військово-лікарськими комісіями

Володимир Зеленський: «Військові та командири повинні займатися війною, а не бюрократією. Готуватимемо рішення»

Керівництво держави готуватиме рішення для того, щоб виправити неякісну роботу військово-лікарських комісій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Глава держави зазначив, що сьогодні відвідав українських військових у Донецькій області. За його словами, також порушувалися питання зброї та дефіцитних снарядів, ремонту техніки і не тільки.

«Важлива тема – це те, як командири можуть керувати особовим складом: мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові та командири повинні займатися війною, а не бюрократією. Готуватимемо рішення», – заявив президент.

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Зеленський поспілкувався з командирами бригад та батальйонів. «Сьогодні це були докладні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, які зараз ці можливості та якими вони мають бути», – розповів президент.

Раніше повідомлялося, що глава держави відвідав позиції військових на Донецькому напрямку.