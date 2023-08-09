Щомісячні доплати військовим, правоохоронцям та рятувальникам: ухвалено постанову

Встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно

Сьогодні на позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

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«Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада їх знову повернула.