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Щомісячні доплати військовим, правоохоронцям та рятувальникам: ухвалено постанову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Щомісячні доплати військовим, правоохоронцям та рятувальникам: ухвалено постанову
Уряд внормував питання щомісячних доплат для захисників
фото ілюстративне

Встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно

Сьогодні на позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

«Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада їх знову повернула.

Теги: військові війна уряд гроші ЗСУ

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