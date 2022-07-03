Скільки Україна щомісяця витрачає на утримання армії: дані уряду

Окрім видатків на армію зросли і соціальні виплати, витрати на розмінування, на термінове відновлення та на внутрішньо переміщених осіб

На утримання армії нині йде близько 130 млрд грн щомісяця. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю lb.ua.

«Якщо у нас утримання армії було близько 156 млрд грн, це був бюджет Збройних сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб», – сказав Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що понад 30 млрд грн було виплачено людям лише в рамках програми «єПідтримка». Місячний бюджет України складає близько 250 млрд грн, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 млрд грн від податкової та митниці.

«Є різниця, яка складає $4-5 млрд – це щомісячна потреба. На сьогодні домовленості про таку підтримку є – на суму майже $29 млрд, з яких уже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно 20 мільярдів. Це допомога і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Тобто сьогодні всі наші партнери активно включилися і нам допомагають», – сказав глава уряду.

У принципі, як зазначив Шмигаль, усіх цих грошей вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання країни.

«Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів до певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків. Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми будемо виконувати бюджет, відчуваємо підтримку партнерів, це дає нам змогу сьогодні думати про захист України, про підтримку Збройних сил і працювати доволі спокійно», – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що державний бюджет отримує лише 30% митних та 70% податкових надходжень відносно рівня до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців.



