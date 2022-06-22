Доходи від мит та податків: Мінфін озвучив сумні цифри

Покриваються видатки держави наразі передусім коштом податкових платежів

Державний бюджет отримує лише 30% митних та 70% податкових надходжень відносно рівня до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко у ході зустрічі з компаніями Європейської Бізнес Асоціації.

Він зазначив, що митниця забезпечує близько 30% від надходжень до 24 лютого – у травні це були 9,5 млрд, у квітні – 8 млрд та 7 млрд у березні. На це вплинула низка послаблень, зокрема скасування ПДВ та ввізного мита. Водночас у вівторок Верховна Рада скасувала ці пільги.

Натомість ситуація в податковій сфері є дещо кращою, і наразі Податкова забезпечує близько 70% від довоєнних надходжень.

Марченко зазначив, що покриваються видатки держави наразі передусім коштом податкових платежів, які є єдино можливим джерелом фінансування воєнних потреб, а також за кошти міжнародних партнерів, які спрямовуються на соціально-гуманітарні потреби, та військові облігації.

Раніше повідомлялося, що Марченко вважає, що в Україні необхідно повернути податки, які діяли до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

Як повідомлялося, Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців.



