Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)

Завтра, 28 квітня 2026 року, частково обмежуватимуть рух вулицею Оноре де Бальзака в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що у період із 9:00 до 18:00 працівники ШЕУ Деснянського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Каштанової до будинку № 8 на вулиці Оноре де Бальзака.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

Рух вулицею Оноре де Бальзака 28 квітня буде частково обмежено (+схема)

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 19:00 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом у Києві. У цей час працівники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.

Також з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.