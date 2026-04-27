Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
скриншот відео

У разі погіршення погодних умов комунальники можуть змінити терміни проведення робіт 

Завтра, 28 квітня 2026 року, частково обмежуватимуть рух вулицею Оноре де Бальзака в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що у період із 9:00 до 18:00 працівники ШЕУ Деснянського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Каштанової до будинку № 8 на вулиці Оноре де Бальзака.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

Рух вулицею Оноре де Бальзака 28 квітня буде частково обмежено (+схема)
Рух вулицею Оноре де Бальзака 28 квітня буде частково обмежено (+схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 19:00 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом у Києві. У цей час працівники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.

Також з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

Теги: обмеження Київавтодор ремонт дороги Київ

На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)
Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)
Жінка отримала понад 1 млн грн зарплати, не працюючи жодного дня: деталі схеми від поліції
Жінка отримала понад 1 млн грн зарплати, не працюючи жодного дня: деталі схеми від поліції
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
