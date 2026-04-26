Мая Санду прибула до Києва у 40-ві роковини Чорнобиля

Максим Бурич
Максим Бурич
Санду: Чорнобильська ядерна аварія «показала нам, що катастрофи не знають кордонів»
фото: Мая Санду

Президентка Молдови відвідає ЧАЕС та зустрінеться із Зеленським

Сьогодні, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, президентка Молдови Мая Санду здійснює офіційний візит до України. Лідера сусідньої держави особисто відвідає зону відчуження, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маю Санду.

Вона наголосила, що жертва ліквідаторів мала планетарне значення.

«Цього ранку, коли ми відзначаємо 40-ту річницю Чорнобильської ядерної катастрофи, я їду до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським, а також до Чорнобиля – щоб віддати шану тим, хто віддав своє здоров'я або навіть життя, щоб захистити Європу від ще більшої трагедії», – написала Мая Санду.

Вона підкреслила, що Чорнобильська ядерна аварія «показала нам, що катастрофи не знають кордонів, але вона також продемонструвала силу міжнародної солідарності». На її думку, захисна арка над забрудненим реактором, є доказом того, що країни можуть робити надзвичайні речі, коли діють разом.

«Нам потрібна така ж єдність і рішучість сьогодні – щоб захистити мир у Європі. Місце Молдови – з тими, хто вирішив будувати, а не руйнувати», – розповіла президентка Молдови.

Як відомо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

 

Теги: Молдова Чорнобильська зона Мая Санду Чорнобильська АЕС

