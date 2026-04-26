Донори виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського дрону

Ідеться про суму 30 млн євро для ЧАЕС
Фінансування здійснюється за рахунок Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» отримає 30 млн євро від Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля у рамках грантової угоди. Про це повідомив «Главкому» генеральний директора ЧАЕС Сергій Тараканов у відповіді на запит.

За інформацією високопосадовця, гроші спрямовуються на відновлювальні роботи (початковий етап) Арки Нового безпечного конфайнмента – ізоляційної споруди над зруйнованим унаслідок аварії четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, яку 14 лютого 2025 року дроном пошкодили російські окупанти. Зокрема, планується провести додаткові інженерні дослідження та детальне обстеження пошкоджених ділянок; моніторинг корозійних процесів; розробку ремонтних проєктів; завчасну закупівлю необхідного обладнання та матеріалів.

14 лютого 2025 року Росія здійснила пряме влучання ударного безпілотного літального апарата в Арку Нового безпечного конфайнмента на Чорнобильській АЕС
фото з сайту ЧАЕС

Крім того, на засіданні Асамблеї вкладників, яка відбулася у Великій Британії на початку квітня, ініційовано нову грантову угоду (сума поки на розголошується) Чорнобильської АЕС для підтримки ліцензування та послуг інженера-клієнта.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 червня 2024 року прийняла в цілому проєкт Закону «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля». Ратифікація Угоди дозволить створити механізм для управління діяльністю Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля та надання грантів Україні для реалізації проєктів, спрямованих, зокрема, на відновлення безпечних умов на майданчику ЧАЕС та у межах Чорнобильської зони відчуження, шкоди яким було завдано внаслідок вторгнення Збройних сил Росії.

Як відомо, 14 лютого 2025 року Росія здійснила пряме влучання ударного безпілотного літального апарата в Арку Нового безпечного конфайнмента. Унаслідок атаки було порушено герметичність захисної оболонки, втрачено функцію антикорозійного захисту металевих конструкцій, а також пошкоджено критично важливі системи та обладнання.

За даними ЧАЕС, атака спричинила довгострокові багатомільйонні збитки станції, суттєво ускладнила виконання програми зняття з експлуатації атомної станції та створила ризики нових ядерних загроз для всього європейського континенту.

Втрату функціональності Нового безпечного конфайнмента було безпосередньо підтверджено спеціальною місією МАГАТЕ у листопаді 2025 року.

Варто додати: 26 квітня 2026 року в Україні вшановується 40-річниця роковин, пов’язаних із техногенною катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року о 01:23. Потужний вибух на четвертому енергоблоці зруйнував частину реактора, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин, що накрили Україну, Білорусь та частину Європи. Тодішня радянська влада кілька днів приховувала масштаб катастрофи від світу.

