США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС

Сполучені Штати Америки виділяють гроші на ремонт конфайнмента Чорнобильської атомної станції

Сполучені Штати Америки перерахують $100 млн на відновлення нового безпечного конфайнмента Чорнобильської атомної станції. Об'єкт, що має захищати світ від радіації, зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського безпілотника. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує «Главком».

«США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном. Під час Міжнародної Чорнобильської конференції ми говорили з партнерами про фінансові потреби на відновлення конфайнмента. На сьогодні це близько €500 млн», – написав Денис Шмигаль.

Новий безпечний конфайнмент – це найбільша у світі рухома металева конструкція, розрахована на 100 років експлуатації. Вона була введена в експлуатацію у 2019 році для надійної ізоляції зруйнованого реактора та залишків паливовмісних мас. Будь-яке пошкодження цієї структури несе загрозу викиду радіоактивного пилу, що робить російські атаки на подібні об'єкти актами ядерного тероризму.

«Вдячний Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації, що працювала в Києві з нами та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі», – додав перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України.

Раніше президент Зеленський заявив, що захисна інфраструктура ЧАЕС – саркофаг та новий безпечний конфайнмент, зведений за підтримки понад 40 країн світу – перебуває під прямою загрозою. Росія систематично використовує простір над атомними об'єктами для атак.

МАГАТЕ оприлюднили результати всебічної оцінки. Масивна сталева конструкція саркофага, збудована для запобігання викиду радіоактивних речовин після аварії 1986 року, зазнала пошкоджень, які серйозно знизили її захисні можливості.

За результатами оцінки місія МАГАТЕ з’ясувала, що саркофаг «втратив свої основні функції безпеки», включно зі здатністю ізоляції. Несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних або критичних пошкоджень.

Нагадаємо, президент України також заявив, що перетворення Чорнобильської зони відчуження на арену бойових дій стало безпрецедентним викликом світовій радіаційній безпеці. За його словами, важко було уявити, що через десятиліття після катастрофи будь-яка держава наважиться використовувати цю територію для ведення війни.

26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановує пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.