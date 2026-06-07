Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кабмін розширив підтримку переселенців і сімей з дітьми

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін розширив підтримку переселенців і сімей з дітьми
Статус виплат переселенці тепер зможуть перевіряти онлайн
фото ілюстративне

Свириденко: термін компенсацій для закладів, що приймають ВПО, збільшено з 60 до 90 днів

Кабінет міністрів розширив підтримку для переселенців і сімей з дітьми: збільшив строки компенсацій, спростив підтвердження пошкодження житла та визначив порядок житлових субвенцій для дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Що змінилося для переселенців

Термін компенсацій закладам, які безоплатно розміщують ВПО без документів, збільшено з 60 до 90 днів. Це стосується насамперед тих переселенців, які через бойові дії або окупацію не мають змоги підтвердити особу стандартним пакетом документів.

Для підтвердження руйнування або пошкодження житла тепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Раніше «Главком» писав, що такий акт може базуватися на супутникових знімках та даних, зібраних підрозділами ЗСУ, – це особливо важливо для тих, чиє житло розташоване в зонах активних бойових дій, куди фізичний виїзд комісії неможливий.

Система виплат стане прозорішою: в електронному кабінеті Пенсійного фонду відображатимуться рішення про компенсацію, причини відмови, розрахунок суми та інформація про виплати. Переселенці зможуть відстежувати статус своїх звернень без зайвих походів до держорганів.

Підтримка дитячих будинків сімейного типу

Уряд також визначив порядок надання житлових субвенцій для дитячих будинків сімейного типу – це форма сімейного виховання, коли подружжя або одинока особа беруть на виховання від п'яти до десяти дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. На ці потреби у бюджеті-2026 передбачено 833 млн грн. Пріоритет отримають сім'ї, які втратили житло через війну або повертаються в Україну.

Контекст

У 2026 році вперше від початку повномасштабної війни зафіксовано позитивну динаміку повернення українців додому, про що «Главком» писав з посиланням на голову Державної міграційної служби Наталію Науменко. На тлі цього тренду питання житлових компенсацій і підтримки переселенців набуває особливої ваги.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін уже спрощував правила компенсації установам, які безоплатно розміщують переселенців, – зокрема для підтвердження витрат достатньо лише чеків і квитанцій без додаткових запитів у профільні органи.

Читайте також:

Теги: Кабмін переселенці діти житло піклування правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Асоціація прифронтових міст і громад пропонує державі новий пакет підтримки прифронтових територій
Асоціація прифронтових громад пропонує державі новий пакет підтримки таких територій
12 травня, 14:30
Президент зробив заяву про кадрові питання
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
18 травня, 20:51
Хлопчик збирає кошти на авто для однієї з бригад ЗСУ, граючи на акордеоні
Хлопчик розчулив українців грою на акордеоні біля зруйнованого ТРЦ у Києві (відео)
26 травня, 16:28
Кількість охочих пройти НМТ стабільно зростає, запевняє Оксен Лісовий
Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме НМТ, виповнилося 73 роки
30 травня, 22:09
Раніше схожа ситуація склалася і в окупованому Донецьку
Окупанти дають маріупольцям аварійне та чуже житло замість нового
1 червня, 23:55
Нерухомість, розташовану на територіях визнаних непридатними для життєдіяльності, прирівняють до знищених об'єктів
Гроші за непридатне житло: Рада розгляне законопроєкт для тисяч переселенців
3 червня, 10:14
Голова уряду нагадала, що наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій
Кабмін продовжив програму підтримки медзакладів у зоні бойових дій
4 червня, 19:31
Решетилова назвала три кроки для покращення мобілізації
Військова омбудсмена пояснила, які зміни потрібні у роботі ВЛК та системі мобілізації
Вчора, 19:15
Фінал у Будапешті вийшов доволі конкурентним
ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026 Реклама
30 травня, 22:08

Економіка

Кабмін розширив підтримку переселенців і сімей з дітьми
Кабмін розширив підтримку переселенців і сімей з дітьми
Кабмін оцінив майбутнє економіки України на найближчі три роки
Кабмін оцінив майбутнє економіки України на найближчі три роки
У 2025 році промисловість забезпечила найбільше податків до держбюджету – ЗМІ
У 2025 році промисловість забезпечила найбільше податків до держбюджету – ЗМІ
За п'ять місяців загальний фонд держбюджету отримав 1,36 трлн грн
За п'ять місяців загальний фонд держбюджету отримав 1,36 трлн грн
Україна продає сім заводів та корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік аукціонів
Україна продає сім заводів та корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік аукціонів
Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони
Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:54
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua