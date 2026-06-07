Кабмін розширив підтримку переселенців і сімей з дітьми

Свириденко: термін компенсацій для закладів, що приймають ВПО, збільшено з 60 до 90 днів

Кабінет міністрів розширив підтримку для переселенців і сімей з дітьми: збільшив строки компенсацій, спростив підтвердження пошкодження житла та визначив порядок житлових субвенцій для дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Що змінилося для переселенців

Термін компенсацій закладам, які безоплатно розміщують ВПО без документів, збільшено з 60 до 90 днів. Це стосується насамперед тих переселенців, які через бойові дії або окупацію не мають змоги підтвердити особу стандартним пакетом документів.

Для підтвердження руйнування або пошкодження житла тепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Раніше «Главком» писав, що такий акт може базуватися на супутникових знімках та даних, зібраних підрозділами ЗСУ, – це особливо важливо для тих, чиє житло розташоване в зонах активних бойових дій, куди фізичний виїзд комісії неможливий.

Система виплат стане прозорішою: в електронному кабінеті Пенсійного фонду відображатимуться рішення про компенсацію, причини відмови, розрахунок суми та інформація про виплати. Переселенці зможуть відстежувати статус своїх звернень без зайвих походів до держорганів.

Підтримка дитячих будинків сімейного типу

Уряд також визначив порядок надання житлових субвенцій для дитячих будинків сімейного типу – це форма сімейного виховання, коли подружжя або одинока особа беруть на виховання від п'яти до десяти дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. На ці потреби у бюджеті-2026 передбачено 833 млн грн. Пріоритет отримають сім'ї, які втратили житло через війну або повертаються в Україну.

Контекст

У 2026 році вперше від початку повномасштабної війни зафіксовано позитивну динаміку повернення українців додому, про що «Главком» писав з посиланням на голову Державної міграційної служби Наталію Науменко. На тлі цього тренду питання житлових компенсацій і підтримки переселенців набуває особливої ваги.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін уже спрощував правила компенсації установам, які безоплатно розміщують переселенців, – зокрема для підтвердження витрат достатньо лише чеків і квитанцій без додаткових запитів у профільні органи.