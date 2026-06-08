Біткоїн шостий день поспіль падає і наближається до $60 тисяч

Якщо біткоїн пробʼє позначку $60 000, це буде найнижча ціна з жовтня 2024 року – ще до перемоги Трампа на виборах

Біткоїн подешевшав ще на 5% і торгувався близько $60 800 – найнижчий рівень з часів президентських виборів у США. Це вже шоста доба падіння поспіль, найдовша серія з серпня минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Чому падає біткоїн

Аналітики виокремлюють три чинники затяжного обвалу.

Продаж резервів Strategy . У понеділок компанія Майкла Сейлора вперше за кілька років продала частину біткоїнів. Відносно загального портфеля сума символічна, проте ринок сприйняв це як тривожний сигнал.

. У понеділок компанія Майкла Сейлора вперше за кілька років продала частину біткоїнів. Відносно загального портфеля сума символічна, проте ринок сприйняв це як тривожний сигнал. Відтік із ETF . Американські спотові біткоїн-ETF фіксують стійкий відтік коштів, який суттєво посилює тиск на котирування.

. Американські спотові біткоїн-ETF фіксують стійкий відтік коштів, який суттєво посилює тиск на котирування. Геополітична напруга. Загострення ситуації на Близькому Сході змушує інвесторів масово виходити з ризикованих активів. «Напруженість на Близькому Сході пригнічує апетит до ризику на всіх ринках», – зазначив аналітик Nansen Ніколай Сендерґор.

Ключовий психологічний рівень зараз – $60 000. «Ця позначка у лютому була потужною підтримкою і востаннє фіксувалася у 2024 році, до перемоги Трампа. Якщо біткоїн чисто її пробʼє – це завдасть серйозної шкоди», – попереджає Кароліна Морон, співзасновниця Orbit Markets.

Альткоїни падають ще глибше

Разом із біткоїном обвалилися й інші криптовалюти. Ethereum подешевшав більш ніж на 10%. Серед аутсайдерів – так звані «монети конфіденційності»: Zcash обвалився більш ніж удвічі, Monero втратив до 17% за добу. Причиною стали повідомлення про критичну вразливість у системі Zcash, яка теоретично дозволяла зловмисникам створювати нові токени з нічого. Фонд Zcash заявив, що знайшов «жодних свідчень несанкціонованого створення вартості» та вжив екстрених заходів.

Нагадаємо, 3 червня «Главком» повідомляв, що біткоїн упав нижче $67 тисяч уперше з квітня – тоді тиск на курс чинили відтік із ETF упродовж 11 днів поспіль та продаж резервів Strategy.

До слова, раніше у лютому 2026 року біткоїн падав до найнижчого рівня після переобрання Трампа – тоді курс опускався до ~$72 тис.