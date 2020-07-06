Скориговане сальдо доходів від податкової говорить про жалюгідну ситуацію з наповненням бюджету, - аналітик Черкашин



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Ніяких шалених здобутків із наповненням держбюджету податківці за червень не мають

Скориговане сальдо доходів від Державної податкової служби (яке складає 24 млрд грн, що на 8,2 млрд грн, або на 25% менше, ніж у минулому році) говорить нам про жалюгідну ситуацію з наповненням бюджету, а не про ефективну боротьбу з тіньовими схемами і скрутками. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав аналітик Інститута соціально-економічної трансформації В’ячеслав Черкашин.

«02.07.2020 року Міністр фінансів розповів про стан виконання державного бюджету. Зокрема, «у червні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 112,9 млрд грн, розпис виконано на 105,5%», зокрема по платежах податкової служби виконання становило 107,7%, що на 6,4 млрд грн більше від місячного розпису. Далі Міністр заявляє, що «перевиконання плану податковою є результатом боротьби з тіньовими схемами і скрутками у ДПС». На перший погляд, чудові результати!», - зазначає аналітик.

За його даними, згідно з частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду Державного бюджету належать частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

«У червні поточного року:



НАК «Нафтогаз України» перерахував частину дивідендів за 2019 рік на 39,6 млрд грн;

ПриватБанк у повному обсязі перерахував 24,5 млрд грн дивідендів за 2019 рік;

Укргідроенерго перерахувала до держбюджету 0,97 млрд грн дивідендів за 2019 рік.

Зазначу, що у червні минулого року на цій стезі був відмічений лише ПриватБанк з сумою дивідендів на 11,5 млрд грн. Тобто, у минулому місяці виконання загального фонду державного бюджету майже на 58 відсотків (або 65,1 з 112,9 млрд грн) забезпечено не зусиллями контролюючих органів, а дивідендами трьох державних компаній», - робить висновок В’ячеслав Черкашин.

На його думку, неважкі розрахунки говорять про те, що реальний внесок у наповнення бюджету (мінус дивіденди держкомпаній) склав… лише 45,6 млрд. грн. При цьому, якщо статистика митників одразу та чесно каже про падіння доходів порівняно з минулим роком на 7,7% (мінус 1,8 млрд), то досягнення податківців потрібно коригувати на ще один показник – відшкодування ПДВ, який у червні поточного року склав 11,6 млрд грн, а торік - на 2 млрд грн більше (13,6 млрд грн).

Таким чином, ніяких шалених здобутків із наповненням держбюджету податківці за червень не мають – ситуація з наповненням бюджету жалюгідна, резюмує аналітик В’ячеслав Черкашин.