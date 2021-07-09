Слідство НАБУ у справі ВіЕйБі банку нічого не знайшло за майже два роки, – ЗМІ

«Детективи не розкопали нічого нового. Взяли ті ж документи, з яким працювали з 2016 року, і роздали нові підозри»

За два роки слідства по справі ВіЕйБі банку Олега Бахматюка детективи НАБУ не знайшли нічого нового. Слідство так і не знайшло доказів злочинної змови і нанесення збитків державі. Повідомляють Українські новини.

Про це пише Forbes в матеріалі про перебіг справи про рефінансування «ВіЕйБі банку», фігурантами якої є колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук і бізнесмен Олег Бахматюк. Досудове слідство завершено, і справа передана до Вищого антикорупційного суду. «Детективи не розкопали нічого нового, – стверджує один із фігурантів справи на правах анонімності. – Взяли ті ж документи, з яким працювали з 2016 року, і роздали нові підозри».

Нацбанк зацікавлений в об’єктивному розслідуванні справи «ВіЕйБі» Банку, повідомили у пресслужбі регулятора за запитом Forbes. А в компанії Бахматюка «Укрлендфармінг» сподіваються, що черговий суд поставить крапку в цій історії. Слідство не довело факти злочинної змови і нанесення збитків державі, стверджують в компанії бізнесмена.

Раніше адвокати підозрюваного колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука звинуватили НАБУ в умисному затягуванні розслідування справи по рефінансуванню VAB банку. Вищий антикорупційний суд задовольнив скарги захисту і скасував постанову НАБУ як незаконну. Адвокати стверджують, що НАБУ подало 10 однакових постанов про зупинення справи, щоб обійти норму закону про дозволені терміни досудового розслідування, адже інакше справу проти їхнього клієнта довелося б закрити за відсутністю будь-яких доказів.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням – їх отримали вкладники банку.

Сам Бахматюк заявляв, що переслідування НАБУ його компанії пов'язано з особистою помстою директора бюро.